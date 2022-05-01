01 May 2022 - 12:15- Asayiş G: 01 May 2022 - 12:17

Durdurulan araçtan 27 yabancı uyruklu şahıs çıktı

Kocaeli'de durdurulan bir araçtan, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 27 yabancı uyruklu şahıs çıktı.
Durdurulan araçtan 27 yabancı uyruklu şahıs çıktı mask

İl Jandarma Komutanlığı'nın göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, jandarma ekipleri dün Dilovası ilçesine bağlı Diliskelesi Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, 27 yabancı uyruklu şahsın olduğu tespit edildi. Şahısları organize ettiği belirlenen M.A. ise yakalandı. M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

01 May 2022 - 12:15 Kocaeli- Asayiş

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