Ali Kılınç'tan iftar programı

Kuruçeşme Merkez Camii Dernek Başkanlığı ve yönetim düzenlediği iftar programı cami avlusunda gerçekleşti. Kuruçeşme Merkez Cami Derneği tarafından, cami cemaati ve mahalle sakinlerine iftar yemeği verildi. Dernek başkanlığına yeni seçilen Ali Kılınç ve yönetimi ilkini düzenlediği iftar programını gelenekselleştirmeyi düşündüğünü dile getirdi.