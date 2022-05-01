01 May 2022 - 12:52- Gündem G: 01 May 2022 - 12:56

Ali Kılınç'tan iftar programı
Ali Kılınç'tan iftar programı mask
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Kuruçeşme Merkez Camii Dernek Başkanlığı ve yönetim düzenlediği iftar programı cami avlusunda gerçekleşti. Kuruçeşme Merkez Cami Derneği tarafından, cami cemaati ve mahalle sakinlerine iftar yemeği verildi. Dernek başkanlığına yeni seçilen Ali Kılınç ve yönetimi ilkini düzenlediği iftar programını gelenekselleştirmeyi düşündüğünü dile getirdi.

01 May 2022 - 12:52 - Gündem

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Ali Kılınç'tan iftar programı mask
Ali Kılınç'tan iftar programı
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