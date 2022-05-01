Yatsınlar kalksınlar Nuri Şahin’e dua etsinler!

Kocaelispor’un kardeş takımı Antalyaspor’un genç ve başarılı teknik direktörü Nuri Şahin, sahaya giren ve futbolcularına fiziksel temasta bulunan Trabzonspor taraftarının bu davranışı üzerine çılgına döndü ve “Şampiyonluk maçı olmasaydı sahaya çıkmaz, maçı iptal ettirirdim!” dedi. Şahin’in maça devam etmesinin altında yatan bir diğer husus ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya olan saygısıydı ve sevgisiydi.

DİK OYNADILAR

Gökdeniz Bayraktar’ın da formasını giydiği Antalyaspor’un eski kaptanı ve yeni teknik direktörü Nuri Şahin göreve geldiğinden bu zaman dilimine kadar takıma oynattığı futbolla göz kamaştırıyor. Kocaelispor’un kardeş takımı Antalyaspor son 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle olağanüstü bir çıkış yakaladı. 52 puanla yedinci sırada yer alan kırmızı beyazlılar, Trabzonspor karşısında da müthiş ve bir o kadar da karakterli bir futbol ortaya koydu.

PENALTI KAÇIRDILAR

Sahanın her bölgesinde yardımlaşan, hücum ile savunmada alanı çok iyi kullandığı gibi, soğukkanlı ve bol pasa dayalı bir oyun anlayışı ile rakibine ecel terleri döktüren güney temsilcisi mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Antalya ekibi Freddy ile bir de penaltı vuruşundan yararlanamazken Trabzon’dan alınlarının akı ile çıkmasını bildi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR OLACAK

Maçın son bölümlerinde maçın bittiğini düşünerek sahaya atlayan Trabzonspor taraftarının Antalyasporlu futbolculara fiziksel temasta bulunması üzerine adeta çılgına gören Şahin’in “Şampiyonluk maçı olmasaydı bu maçı iptal ettirirdim” dediği de ifade edildi. Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı’nın öğrencisi olan Nuri Şahin oyun planı ve temposu ile heyecan yaratan bir teknik direktör olurken genç teknik adamın kısa vadede adından çok daha fazla söz ettireceğine kesin gözü ile bakılıyor.