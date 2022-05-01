BB Erzurumspor - Kocaelispor

Kocaeli - kaleciler bizde oldukca takim istedigi kadar top çevirsin beraberliğe oynasın ilk fırsatta ne yapip edip ismet ve korcan denyosu maçın içine ediyorlar bu kadar salak kaleciler neden bizde erzurum kalecisi direk dibinden 3 topu çıkarıyor bizim gerizekalilar elindeki topu adama veriyor alda at diye bu kaleciler ile isimiz zor allahtan 2 maç iç sahada yoksa bu bizi düşürür.