01 May 2022 - 15:30- Spor G: 01 May 2022 - 18:08

BB Erzurumspor - Kocaelispor

Kentimizin temsilcisi Kocaelispor, BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. 1-0
BB Erzurumspor - Kocaelispor mask
+7
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Kocaelispor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi 1-0

Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

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Maç başladı..

Dk. 35: Erzurum'da Gökhan Alsan’ın serbest vuruşunda Mustafa Yumlu kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

38. dakikada Kocaelispor’un ilk atağı gelişti. İlyas’ın kaleye doğru gönderdiği top Rasheed’i geçti yerden sekti ve kaleci Szumski son anda topu kornere gönderdi.

Dk. 43: Erzurum'da Eren Tozlu’nun şutunda top soldan dışarıya çıktı.

İlk yarı sona erdi

İkinci yarı başladı

52’de hızlı gelişen Erzurum atağında Olanare topla buluşmak üzereyken Berkay son anda araya girdi ve topu kornere gönderdi.

Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda İsmet topu uzaklaştıramadı. Boşta kalan top Hasek’e geldi ve Çek oyuncunun kaleye gönderdiği top yerden sekip sol köşeden ağlara gitti. (1-0)

Erzurum, 75’te Novikovas ile etkili olmak istedi, şutunda Kocaelispor savunması araya girdi. 78’de Eren Tozlu ile Kocaelispor kalesi tehlike atlattı.

79’da İlyas’ın pasında Diop kaleci Szumski’yi karşısında gördü ancak vuruşu çok etkili olmadı.

83’te İlyas 30 metreden kaleci yokladı, kaleci Szumski iki hamlede topun hakimi oldu.

Maça 6 dakika ilave...

Maç bitti

01 May 2022 - 15:30 Kocaeli- Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

41nazmi 41 - Bu nasıl bir taktik nasıl bir kadro anlamak mümkün değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 18:48
05

1966 - Pirim pazarlığı yapanlar nerde el birliği ile bu takimi küme dusuruyorsunuzya yazık çok yazık takım tamamen ruhsuzlar ordusu olmuş başkan kesinlikle istifa etmeli altımizdaki tüm takımlar küme düşmemek için ruhlarını koyuyorlar puan beya puanlar alıyorlar bizimkilerse sahada turist gibi eziyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 18:20
04

Cilo - Çok iyi mücadele ettiğinden dolayı Tek golle yenildiğimiz için bence Topçulara prim verilmesi gerekiyor?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 18:10
03

Kocaeli - kaleciler bizde oldukca takim istedigi kadar top çevirsin beraberliğe oynasın ilk fırsatta ne yapip edip ismet ve korcan denyosu maçın içine ediyorlar bu kadar salak kaleciler neden bizde erzurum kalecisi direk dibinden 3 topu çıkarıyor bizim gerizekalilar elindeki topu adama veriyor alda at diye bu kaleciler ile isimiz zor allahtan 2 maç iç sahada yoksa bu bizi düşürür.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 18:02
02

K.s - Samed Ali dediğiniz bu takıma kim getirdiyse Allah bildiği gibi yapsın takım resmen 10 kişi oynadı yazıklar olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 18:01
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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