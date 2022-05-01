01 May 2022 - 14:56- Gündem G: 01 May 2022 - 14:57

Hürriyet: Sevdiklerimizle birlikte nice bayramlar diliyorum

Ramazan Bayramı mesajı yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Sevdiklerimizle aramızdaki pandemi engelinin kalktığı bu bayram tüm İzmitlilere ve İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum” dedi
Hürriyet: Sevdiklerimizle birlikte nice bayramlar diliyorum mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Başkan Hürriyet mesajında, “İnsanlarımız arasında hoşgörünün, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin yaşandığı, özellikle çocukların mutlu edildiği Ramazan Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Küslüklerin bittiği, akrabalık bağlarının kuvvetlendiği, konuk ağırlama heyecanlarının yaşandığı ve aile büyüklerinin ziyaret edildiği bayramlarımız hepimiz için çok kıymetli.

SABIRSIZLIKLA BEKLEDİK

Ebediyete intikal eden sevdiklerimizin kabri başında ziyaret edildiği, büyüklerimizin ellerinin öpüldüğü, çocuklarımızın çeşitli hediyelerle sevindirildiği, gönüllerin hoş edildiği bayramlarımız pandemi nedeniyle arzu edildiği gibi yaşanamamıştı. Geride bıraktığımız salgın sürecinde sevdiklerimizden ayrı kaldığımız bayramlarda kıymetlerini daha çok anladık, bir araya gelebilmenin önemini daha iyi idrak ettik. Bu nedenle bu bayramı tüm vatandaşlarımız gibi sabırsızlıkla bekledik.  

ENGELSİZ BAYRAM NEŞESİ

Sevdiklerimizle aramızdaki engellerin kalktığı bu Ramazan Bayramı’nda hep birlikte mutlu, huzurlu, hoşgörülü, paylaşımcı ve heyecan dolu anlar yaşayacak, anılar biriktireceğiz. Nice bayram sevinçlerini hep birlikte yaşamayı arzu ediyor, tüm vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmesini diliyorum. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kaydetti.

01 May 2022 - 14:56 - Gündem

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