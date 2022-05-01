Büyükşehirden arife günü mezarlıklarda çiçek dağıtımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli genelinde bulunan tüm mezarlıkları özellikle arife günü yoğunlaşacak ziyaretler için hazır hale getirdi. Ayrıca mezarlıklarda mevsimlik çiçek dağıtımını geleneksel hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her bayram da olduğu gibi bu bayramda da 5 bin adet çiçek dağıtarak geleneği bozmadı. Kocaeli genelinde dağıtılan çiçekleri alan vatandaşlar, akrabalarının ve yakınlarının kabirlerine dikti. Mezarlıklara ziyarete gelen vatandaşlar tüm bu imkanlar için teşekkür etti.

MEZARLIKLARDA KUR’AN TİLAVETİ OKUTULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda mezarlıklara gelen ziyaretçilerin yüreğine dokundu. Yaklaşık bir ay önce başlayan çalışmalarla, mezarlıklar temizlendi. Yanı sıra Ramazan Bayram öncesi arife günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara mezar başlarına ekmeleri için ücretsiz 5 bin adet mevsimlik çiçek dağıtımı yaptı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta kent mezarlığı olmak üzere kent genelindeki mezarlıklarda kur-an tilaveti okuttu.

VATANDAŞLAR İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANDI

Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali’nden saat sabah 10.00 itibariyle saat 17.00’ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırıldı.