Büyükşehirden arife günü mezarlıklarda çiçek dağıtımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli genelinde bulunan tüm mezarlıkları özellikle arife günü yoğunlaşacak ziyaretler için hazır hale getirdi. Ayrıca mezarlıklarda mevsimlik çiçek dağıtımını geleneksel hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her bayram da olduğu gibi bu bayramda da 5 bin adet çiçek dağıtarak geleneği bozmadı. Kocaeli genelinde dağıtılan çiçekleri alan vatandaşlar, akrabalarının ve yakınlarının kabirlerine dikti. Mezarlıklara ziyarete gelen vatandaşlar tüm bu imkanlar için teşekkür etti.
MEZARLIKLARDA KUR’AN TİLAVETİ OKUTULDU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda mezarlıklara gelen ziyaretçilerin yüreğine dokundu. Yaklaşık bir ay önce başlayan çalışmalarla, mezarlıklar temizlendi. Yanı sıra Ramazan Bayram öncesi arife günü mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara mezar başlarına ekmeleri için ücretsiz 5 bin adet mevsimlik çiçek dağıtımı yaptı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta kent mezarlığı olmak üzere kent genelindeki mezarlıklarda kur-an tilaveti okuttu.
VATANDAŞLAR İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANDI
Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali’nden saat sabah 10.00 itibariyle saat 17.00’ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.