Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

BB ERZURUMSPOR
29. JAKUB SZUMSKI
35. ORHAN OVACIKLI
22. MUSTAFA YUMLU
2. MUSTAFA AKBAŞ
53. MUCAHİT ALBAYRAK
55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA
27. MARTIN HASEK
20. GÖKHAN ALSAN
25. AARON SAMUEL OLANARE
39. EREN TOZLU
7. EMİRCAN ALTINTAŞ
Yedekler
1. MEHMET GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ
6. GÖKHAN KARDEŞ
5. HASAN BATUHAN ARTARSLAN
8. SÜLEYMAN KOÇ
14. ALİCAN ÖZFESLİ
12. ALY MALLE
11. ARVYDAS NOVIKOVAS
46. HÜSEYİN MEVLÜTOĞLU
40. EYÜP OSKAN
19. YUSUF KOÇ
Teknik Sorumlu
KOCAELİSPOR
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
2. BERKAY TOLGA DABANLI
6. MEHMET TAŞ
7. MUSA NİZAM
12. ATİLA TURAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
22. DİMİTRİS KOLOVOS
28. MOUHAMED DIOP
32. MEHMET YILMAZ
36. IBRAHIM AKANBI RASHEED
70. SAMED ALİ KAYA
Yedekler
23. DOĞUKAN KAYA
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
15. ALPAY ÇELEBİ
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
39. KEREM CAN AKYÜZ
52. DENİZALP ÖZDEMİR
89. YİĞİTALİ BAYRAK
Teknik Sorumlu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.