KSMMMO başkan adayı Özcan Çakır, yönetimini iftarda tanıttı

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) Olağan Genel Kurulu 14-15 Mayıs tarihlerinde Oda’nın binasında gerçekleşecek. Başkan adayları arasında yer alan Özcan Çakır, meslektaşları ile iftarda bir araya geldi. Çakır iftar buluşmasında yönetim, disiplin ve denetleme kurulunu da açıkladı.

BİR ARAYA GELDİLER

Yahya Kaptan Mahallesi Kandıra Kara Yolu Caddesi üzerinde yer alan Refiye Restoran’daki iftar buluşmasında Kocaeli SMMM Odası önceki dönem başkanı Fikret Gökmen, önceki dönem ilk Kadın Meclis Başkanı Okşin Becet, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Engin Eroğlu, Denetleme Kurulu Üyesi Cemalettin Köksal, önceki dönem Disiplin Kurulu Başkanı Rüstem Çakal, Önceki dönem Oda Başkan Yardımcısı Remzi Özcan, Bağımsız Denetçiler Federasyon Başkanı Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Dr. Şakir Süloğlu, meslek duayenlerinden Suavi Oktay, Hasan Çiçek, Adnan Koç, Mehmet Emin Arslan ve meslektaşların geniş katılımıyla gerçekleşti.

KONUŞMACILARDAN TAM DESTEK

Kocaeli SMMM Odası önceki dönem Başkanı SMMM Fikret Gökmen konuşmasında “Kendisinin bir sonraki dönem kesinlikle aday değilim. Diyalog Grubu Adayı SMMM Özcan Çakır’ın ve ekibinin odayı en iyi şekilde temsil edeceğini, başarı ile yöneteceğinden eminim. Kendilerini başarılar dilerim.” dedi. Kocaeli SMMM Odası İlk Kadın Oda Meclis Başkanı SMMM Okşin Becet ise “Diyalog Grubu ile meclis başkanı seçildim. Başkan Adayı SMMM Özcan Çakır’ın da almış olduğu görevleri başarı ile yapmış meslektaşımız, başkanlığı grup arkadaşları ile güzel çalışmalar yapacağından eminin, kendisine çıkmış olduğu yolda başarılar dilerim.” ifadelerine yer verdi.

RAHMETLE ANIYORUM

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) adayı Özcan Çakır şu düşüncelere yer verdi: Öncelikle geçen hafta vefat eden değerli üstadımız, ağabeyimiz ve açıkçası çok değerlimiz YMM Abdurrahman Çınar’ı rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Diğer yitirdiğimiz meslektaşlarımızı da rahmetle anıyorum.

KURUMSAL YAKLAŞIM, BARIŞÇIL ÇÖZÜM

Ben ve ekip arkadaşlarım mesleki olarak belirli birikime sahip, meslek odamızın başkanlık, yönetim kurullarında, değişik komisyon ve kurullarında görev almış meslektaşlardan oluşmaktadır. Amaç, kişisel kavgalardan uzak, kurumsal yaklaşımla barışçıl çözüm odaklı yönetmek, tarafsız, şeffaf, ayrıştıran değil birleştirici, meslektaşı yermek yerine korumalı ve doğru yönlendirecek şekilde bir sistem kurmak ve bu sistem hiç değişmeden yeni meslektaşları eğitmek ve gelecekte yönetime aday olmalarını sağlamaktır.

TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPIYORUZ

Neden yeni meslektaşların kurullara gelmesi gerek? Çünkü bir yönetici geliyor, koltukta yetki alıyor ve 3-5 dönem yönetim koltuğunu bırakmamak için hırsa bürünerek mesleğe zarar vermekten başka bir olay olmuyor. Sonrasında kavgalar başlıyor. Öncelikle odamızın internet sitesini hızlı bir şekilde tüm meslektaşların ihtiyaçlarına uygun hale getireceğiz. Meslektaşlarımızın başka odaların internet sitesinden değil kendi odasından faydalanması için internete ve teknolojiye yatarım yapacağız.

MESLEK BÜYÜKLERİMİZDEN YARARLANACAĞIZ

Siteyi bilgi deposu halinde getirip, mesleki sorunları hızlı bir şekilde çözüme kovuşturacağız. Bunun için de odamızın Danışma Kurulu’nu güncel hale getireceğim. Meslekte tecrübeli üstatlarımızın tecrübelerinden faydalanacağız. Uzman oldukları konularda meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize mesleğe adanmış hayat tecrübelerinden faydalanmaları için toplantı, söyleşi ve serbest kürsü günleri yapacağız.

SOSYAL TESİS İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Adaylık açıklamamda projelerimi açıklamıştım. Onlara ilave olarak Odaya Sosyal Tesis kazandırılması için ne gerekirse yapacağım. Sosyal tesis için odamızın önündeki alan veya başka bir alanın sosyal tesis olması için ben ve arkadaşlarım mücadele edeceğiz. Çevre duyarlı olduğumuzu her alanda göstereceğiz.

TÜM ENERJİMİZLE ÇALIŞACAĞIZ

Başkan seçilmem halinde Mesleğini ve meslektaşlarını seven, her anlamda daha iyi şartlar sunabilmek için tüm enerjim ile çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim. Odaya farklılık getirmeye, meslektaşlarının olanaklarını üst seviyelere taşımaya ben ve ekip arkadaşlarım fazlasıyla kararlıyız. Ben ve ekip arkadaşlarım yetki istiyor ve bu yetki için 14-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan genel kurulumuza tüm meslektaşlarımızı davet ediyor, seçimin meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.

ÖZCAN ÇAKIR KİMDİR?

Evli ve iki çocuk babası olan Özcan Çakır 1972 yılında Kandıra’da doğdu. İzmit Ticaret Lisesi’nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Kocaeli Üniversitesi’nde Denetim Muhasebe ve Finans Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 17 Yıllık Mali Müşavir. 2008-2010 ve 2010-2013 yıllarında Odanın Mesleki Dayanışma ve Sosyal Faaliyetler komisyonunda görev aldı. 2013-2016 yılında Disiplin Kurulu Üyeliği, 2016-2019 yılları arasında ise Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Halen 2019-2022 yılları ise Disiplin Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

DİYALOG GRUBU ADAY LİSTESİ

YÖNETİM KURULU

Özcan Çakır

Ahmet Erdinç Pertev

Hilmi Reka

Engin Eroğlu

Ebru Yüksel Özdemir

Meryem Çeliker

Ümit Altıntaş

DİSİPLİN KURULU

Mehmet Emek

Dayimi Gümüş

Ali Osman Ağıl

Serpil Donat

Emre Aydınoğlu

DENETLEME KURULU

Cemalettin Köksal

Şule Süslü

Ercan Öztoprak