Vali Yavuz: Bayramlar, ilahi bir armağandır

Vali Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında hemşerilerinin bayramını kutladı. Vali Yavuz, “Bayramlar, insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi bir armağandır. Bu özel günleri fırsat bilerek, aile büyüklerimiz ve yakınlarımız başta olmak üzere, muhtaç insanlar ile öksüz ve yetim çocukları, yaşlı ve hastaları ziyaret ederek, onları hatırlamamız, eksikliklerini gidermemiz gerekmektedir” dedi.
“BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM”
Vali Yavuz, “Ayrıca bu bayram vesilesi ile de şehit yakınları ile gazilerimizi ziyaret edip, fedakarlıkları için milletçe şükranlarımızı sunarak acılarını paylaşmak, ilgi ve şefkatimizi onlara hissettirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramı’nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, değerli Kocaelili hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.