Vali Yavuz: Bayramlar, ilahi bir armağandır

Vali Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında hemşerilerinin bayramını kutladı. Vali Yavuz, “Bayramlar, insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi bir armağandır. Bu özel günleri fırsat bilerek, aile büyüklerimiz ve yakınlarımız başta olmak üzere, muhtaç insanlar ile öksüz ve yetim çocukları, yaşlı ve hastaları ziyaret ederek, onları hatırlamamız, eksikliklerini gidermemiz gerekmektedir” dedi.

“BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM”

Vali Yavuz, “Ayrıca bu bayram vesilesi ile de şehit yakınları ile gazilerimizi ziyaret edip, fedakarlıkları için milletçe şükranlarımızı sunarak acılarını paylaşmak, ilgi ve şefkatimizi onlara hissettirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramı’nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, değerli Kocaelili hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.