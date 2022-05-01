Akar: Gelecek endişesinin taşınmadığı mutlu bayramlara

TBMM Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yayınladığı Ramazan Bayramı kutlama mesajında, “Birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden olan Ramazan Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemiz kaynaklarının adil paylaşıldığı, kimsenin yoksulluk ve sefalet içinde olmadığı, üretimin tüketimden fazla olduğu, emeğin değer bulduğu, hak, hukuk, adalet ve eşitliğin sağlandığı, güvenlik kaygısı ve gelecek endişesinin taşınmadığı, herkesin birlik ve beraberlik içinde yaşadığı mutlu bayramlar temenni ediyorum” dedi.