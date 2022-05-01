TBMM Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yayınladığı Ramazan Bayramı kutlama mesajında, “Birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden olan Ramazan Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemiz kaynaklarının adil paylaşıldığı, kimsenin yoksulluk ve sefalet içinde olmadığı, üretimin tüketimden fazla olduğu, emeğin değer bulduğu, hak, hukuk, adalet ve eşitliğin sağlandığı, güvenlik kaygısı ve gelecek endişesinin taşınmadığı, herkesin birlik ve beraberlik içinde yaşadığı mutlu bayramlar temenni ediyorum” dedi.
01 May 2022 - 16:15- Gündem Güncelleme: 01 May 2022 - 16:17
Akar: Gelecek endişesinin taşınmadığı mutlu bayramlara
TBMM Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Ülkemiz kaynaklarının adil paylaşıldığı, üretimin tüketimden fazla olduğu, emeğin değer bulduğu, adalet ve eşitliğin sağlandığı, güvenlik ve gelecek endişesinin taşınmadığı mutlu bayramlar diliyorum” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.