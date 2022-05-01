Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayınladığı mesajla hemşerilerinin ve bütün İslâm âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Büyükakın, “Değerli hemşerilerim bu bayramda da bazılarımız yine memleketlerine gidecekler, yollara düşeceklerdir. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Kocaeli’de yaşamını sürdüren hemşerilerime bayram boyunca trafikte çok dikkatli olmalarını ve asla kural ihlalinde bulunmamalarını tavsiye ederim. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafikte çok daha hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Ayrıca Kocaelili hemşerilerim müsterih olsunlar, Bayram boyunca tüm personelimiz her tür sorun karşısında yanlarında olacaktır” dedi.
01 May 2022 - 16:16- Gündem Güncelleme: 01 May 2022 - 16:17
Büyükakın: Bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu bayramda da yollara düşecek olan hemşerilerimizden, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafikte çok daha hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.