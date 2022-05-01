01 May 2022 - 16:16- Gündem G: 01 May 2022 - 16:17

Büyükakın: Bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu bayramda da yollara düşecek olan hemşerilerimizden, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafikte çok daha hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi
Büyükakın: Bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin mask

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayınladığı mesajla hemşerilerinin ve bütün İslâm âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Büyükakın, “Değerli hemşerilerim bu bayramda da bazılarımız yine memleketlerine gidecekler, yollara düşeceklerdir. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Kocaeli’de yaşamını sürdüren hemşerilerime bayram boyunca trafikte çok dikkatli olmalarını ve asla kural ihlalinde bulunmamalarını tavsiye ederim. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafikte çok daha hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Ayrıca Kocaelili hemşerilerim müsterih olsunlar, Bayram boyunca tüm personelimiz her tür sorun karşısında yanlarında olacaktır” dedi.

01 May 2022 - 16:16 - Gündem

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