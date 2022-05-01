01 May 2022 - 16:17- Ekonomi G: 01 May 2022 - 16:19

Türk Telekom’dan yerli şebeke gözlem platformu

Türk Telekom, müşteri deneyimini artırmak için tüm şebeke katmanlarının proaktif olarak gözlemlenmesini sağlayan yerli şebeke izleme platformu ‘GEMS®-FAMAN’ın hayata geçmesine katkı sağladı
Türk Telekom’dan yerli şebeke gözlem platformu mask

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) firmalarından TTG International’ın, Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği GEMS®-FAMAN platformu, Türk Telekom şebekesinde ticari olarak kullanılmaya başlandı. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, müşterilerine yüksek performanslı şebeke servisleri sunmak üzere ‘GEMS®-FAMAN Platformu’nu hayata geçirdi. Platform, Türk Telekom'un VPN, WiFi, veri merkezleri ve intranet şebekelerinin alarm ve performanslarını proaktif gözlemleyerek güvenilir ve yüksek performanslı şebeke hizmetleri sunuyor. Türk Telekom teknoloji ekiplerinin desteği ile yeni kabiliyetler kazandırılarak geliştirilen bu yerli platform, daha önce Türk Telekom şebekesinde uluslararası firmalar tarafından sağlanan ürünlerin yerine kullanılıyor.

01 May 2022 - 16:17 - Ekonomi

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