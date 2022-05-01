Türk Telekom’dan yerli şebeke gözlem platformu

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) firmalarından TTG International’ın, Türk Telekom mühendislerinin de desteğiyle geliştirdiği GEMS®-FAMAN platformu, Türk Telekom şebekesinde ticari olarak kullanılmaya başlandı. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, müşterilerine yüksek performanslı şebeke servisleri sunmak üzere ‘GEMS®-FAMAN Platformu’nu hayata geçirdi. Platform, Türk Telekom'un VPN, WiFi, veri merkezleri ve intranet şebekelerinin alarm ve performanslarını proaktif gözlemleyerek güvenilir ve yüksek performanslı şebeke hizmetleri sunuyor. Türk Telekom teknoloji ekiplerinin desteği ile yeni kabiliyetler kazandırılarak geliştirilen bu yerli platform, daha önce Türk Telekom şebekesinde uluslararası firmalar tarafından sağlanan ürünlerin yerine kullanılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.