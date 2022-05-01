Geçal: Bayram, sevgi bağıyla bir araya getirir

Kocaeli Çepni Derneği Başkanı Özcan Geçal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Geçal yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı; “Bayramların hem sosyal hem de ekonomik yönleri vardır. Yaşadığımız kaotik ve stresli gezegende mutluluk, olumsuzluk ve güvensizlik yüzünden gölgede kalıyor ve bu nedenle pozitif bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Böylece, bize tüm endişelerimizi unutabilmemiz ve yaşamın olumlu yönlerini kutlayabilmemiz için fırsat veren bayramlar, birkaç günlüğüne de olsa bize bunu yaşatıyor. Bayramlar stres giderici gibidir ve duygularımızı dengelememize yardımcı olur. Daha fazla pozitiflik doğal olarak olumsuzluğu azaltır. Aynı zamanda anlaşmazlıkları azaltma fırsatı sağlar ve yabancılaşmış arkadaşları ve akrabaları bir sevgi bağıyla bir araya getirir.

“İNSANLARI BİR ARAYA GETİRİRLER”

Hiçbir şey insanları bayramlar gibi bir araya getiremez. Ulus inşasında çok önemli bir rol oynarlar; her dinden, ekonomik ve sosyal kökenden insanları bir araya getirirler. İnsan evriminin büyüleyici yolculuğuna bakarsak, insanın gerekli olmadığı sürece icat etmediğini veya bir şey yaratmadığını anlıyoruz. Bayram kutlamalarının ne zaman başladığını açıklayacak yazılı bir tarih yoktur, ancak antik Roma'da din, sosyal örgütlenme ve siyasi süreçlerle bağlantılı bayramların kutlandığını görüyoruz. Bayramlar, sosyal bütünleşme duygularına büyük ölçüde katkıda bulunurlar. Bu tür pek çok kutlama, kültürel veya etnik konulara odaklanır ve topluluk üyelerine geleneklerini anlatmaya çalışır.”