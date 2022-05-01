KOTO’dan İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde hayat kurtaran tiyatro

28 Nisan, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak kutlanıyor. Kocaeli Ticaret Odası, (KOTO) iş yaşamında adeta hayat kurtaran bir etkinliğe imza attı. KOTO 18. Meslek Komitesi’nin (Mimar, Mühendis ve Danışmanlık Hizmetleri Grubu) organizasyonu, 2K Endüstriyel Danışmanlık’ın işbirliğinde, İş Güvenliği Tiyatrosu sahnelendi.

KATILIM YOĞUN OLDU

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı,18. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Fikret Yıldırım, Komite Başkan Yardımcısı Fatih Özcan, Komite Üyesi Emine Nilay Özkan’ın ev sahipliği yaptığı programda, 2K Endüstriyel Danışmanlık Firması Genel Müdürü Tuğba Coşkun Eroğlu ve İnteraktif Tiyatro Ekibi, iş güvenliğinde hayati öneme sahip olan uygulama ve kurallara çarpıcı bir oyunla dikkat çekti.