Mezarlıklarda hüzünlü bayram arifesi

Ramazan Bayramı'na bir gün kala Kocaeli'de her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce kişi mezarlık ve şehitliklerde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. İzmit ilçesinde bulunan Bağçeşme Mezarlığı'nda da yoğunluk yaşandı. Sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelmeye başlayan vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Mezarları temizleyen aileler, çiçek de bıraktı.
Eşiyle birlikte mezarlığa gelen Mehmet Güldiken, "Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da mezarlık ziyaretine geldik. Bu sene de eşi, dostu, akrabayı mezarları başında ziyaret ediyoruz. Acı ama gerçek. Gerçeklerden kaçınılmaz, hepimizin gideceği yer burası ama insanın içi acıyor" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.