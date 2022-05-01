Mezarlıklarda hüzünlü bayram arifesi

Ramazan Bayramı'na bir gün kala Kocaeli'de her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce kişi mezarlık ve şehitliklerde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. İzmit ilçesinde bulunan Bağçeşme Mezarlığı'nda da yoğunluk yaşandı. Sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelmeye başlayan vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Mezarları temizleyen aileler, çiçek de bıraktı.

Eşiyle birlikte mezarlığa gelen Mehmet Güldiken, "Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da mezarlık ziyaretine geldik. Bu sene de eşi, dostu, akrabayı mezarları başında ziyaret ediyoruz. Acı ama gerçek. Gerçeklerden kaçınılmaz, hepimizin gideceği yer burası ama insanın içi acıyor" dedi.