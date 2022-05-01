Ne yaptın Derince!!! “2-2”

Sezonun bitimine 2 hafta kala Play-Off iddiasını sürdüren Belediye Derincespor deplasmanda Karşıyaka’nın konuğu oldu. Sarı lacivertliler mücadeleyi Efe Karaoğlu’nun penaltıdan ve Melih İnan’ın golleri ile 2-0’lık skor üstünlüğünü eline geçirdi. Ancak Karşıyaka’da Mustafa Keskin 65’te ve 90+6’da da Aykut Çolakoğlu attığı gollerle skoru 2-2’ye getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.
RAKİPLER DE YENİLDİ… OLACAK İŞ DEĞİL!
Derince ekibini uzatmalardaki gol kadar üzen diğer konu rakipleri Ofspor ve Büyükçekmece’nin kaybetmesiydi. Ofspor, Tepecik’e 3-0, Kırıkkale de Ağrı’ya 1-0 kaybetmesiydi. Play-Off’a girmeyi saniyelerle kaybeden Belediye Derincespor, önümüzdeki hafta Fethiyespor’u mağlup etmesi, rakiplerinin de takılması gerekiyor. Grupta beşinci Kırıkkale ve altıncı Ofspor’un 57’şer, Derince’nin ise 56 puanı bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.