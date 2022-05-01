01 May 2022 - 17:18- Gündem G: 01 May 2022 - 17:29

Ne yaptın Derince!!! “2-2”

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Ne yaptın Derince!!! “2-2” mask

Sezonun bitimine 2 hafta kala Play-Off iddiasını sürdüren Belediye Derincespor deplasmanda Karşıyaka’nın konuğu oldu. Sarı lacivertliler mücadeleyi Efe Karaoğlu’nun penaltıdan ve Melih İnan’ın golleri ile 2-0’lık skor üstünlüğünü eline geçirdi. Ancak Karşıyaka’da Mustafa Keskin 65’te ve 90+6’da da Aykut Çolakoğlu attığı gollerle skoru 2-2’ye getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

RAKİPLER DE YENİLDİ… OLACAK İŞ DEĞİL!

Derince ekibini uzatmalardaki gol kadar üzen diğer konu rakipleri Ofspor ve Büyükçekmece’nin kaybetmesiydi. Ofspor, Tepecik’e 3-0, Kırıkkale de Ağrı’ya 1-0 kaybetmesiydi. Play-Off’a girmeyi saniyelerle kaybeden Belediye Derincespor,  önümüzdeki hafta Fethiyespor’u mağlup etmesi, rakiplerinin de takılması gerekiyor. Grupta beşinci Kırıkkale ve altıncı Ofspor’un 57’şer, Derince’nin ise 56 puanı bulunuyor.
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01 May 2022 - 17:18 - Gündem

Muhabir  Erdem Övüç

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