Pide kuyruğunda saldırıya uğrayan Kıbrıs gazisine destek

24 Nisan Pazar günü Körfez ilçesi Tuğrul Caddesi üzerinde bulunan bir fırında, 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdullah Al, 3 kişi tarafından darp edildi. Al’ın bağırsağında bir delik ve üç yırtık meydana gelince ameliyata alındı. Yaşlı gaziyi darp ettiği için gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 1'i ise tutuklandı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, 3 kişi tarafından darp edilen Abdullah Al’ı hastanede ziyaret etti. Yumuk, Al ve ailesine geçmiş olsun temennilerinde bulundu.
"YANLARINA KAR KALMAYACAK"
Hukuki açıdan ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başkan Yumuk, "Olay hiç hoş değil. Böyle bir şeyi sadece gazimiz için değil, hiçbir insana yapılmasını tasvip etmeyerek nefretle kınıyoruz. Tabii ki basın olacak, basın olmadan bunlar aydınlığa çıkar mı, çıkmaz. Bu olaya karışıp serbest bırakılanlar için hukuki açıdan ne gerekiyorsa onu yapacağız. Onların yaptığı gibi kaba kuvvetle değil, kanuni yoldan halledeceğiz. Bizim en büyük gücümüz adalettir. Eğer Kocaeli’den bir avukat takip etmezse biz Ankara’dan avukatımızı göndereceğiz. Yanlarına kar kalmayacak. Her yapanın yanına kar kalırsa herkes kendi adaletini sağlamaya çalışır" şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.