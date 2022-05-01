01 May 2022 - 17:58- Gündem G: 01 May 2022 - 18:01

Ekşi ailesinin acı kaybı
Ekşi ailesinin acı kaybı mask

İlimizin tanınan iş insanları, müteahhit Yunus, Mehmet Ali, Ahmet, merhum Hasan Ekşi ile İsmail Fehmi Ekşi’nin anneleri olan 97 yaşındaki Melek Ekşi kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Eski milletvekili Sefer Ekşi ve iş adamı Recep Ekşi’nin de yengesi olan Melek Ekşi'nin cenazesi yarın(2 Mayıs Pazartesi) öğle namazını müteakip Yenicuma Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

01 May 2022 - 17:58 - Gündem

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Ekşi ailesinin acı kaybı mask
Ekşi ailesinin acı kaybı
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