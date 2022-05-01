İlimizin tanınan iş insanları, müteahhit Yunus, Mehmet Ali, Ahmet, merhum Hasan Ekşi ile İsmail Fehmi Ekşi’nin anneleri olan 97 yaşındaki Melek Ekşi kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Eski milletvekili Sefer Ekşi ve iş adamı Recep Ekşi’nin de yengesi olan Melek Ekşi'nin cenazesi yarın(2 Mayıs Pazartesi) öğle namazını müteakip Yenicuma Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
01 May 2022 - 17:58- Gündem Güncelleme: 01 May 2022 - 18:01
Ekşi ailesinin acı kaybı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.