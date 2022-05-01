Erzurum’a yenildik, ateşe düştük! “1-0”

Kocaelispor sezonun 33. maçında Büyükşehir Belediye Erzurum ile deplasmanda karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan ve Mete Kalkavan’ın yönettiği maçı 1-0 kaybeden Kocaelispor, rakiplerinin de kazanması ile düşme hattına indi.

EKSİKLER VARDI

Bitime 4 hafta kala 40 puanla ateş hattının 2 basamak üzerinde yer alan Kocaelispor zorlu bir deplasmana çıktı. Play-Off’u garantilemek isteyen Büyükşehir Belediye Erzurum ile karşılaşan yeşil siyahlılarda Benhur ve Mazlum cezası, Pereira, Babacar sakatlığı, Korcan ve Semih de kontenjana takıldığı için forma giyemedi.

UNUTMADIK CANISI!

Teknik Direktör Fırat Gül’ün maça kalede İsmet, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Musa Nizam ve Berkay, önlerinde Mehmet Taş ve İlyas Kubilay, kanatlarda Rasheed ve Diop, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Samed Ali 11 ile başladı. Yeşil siyahlılar maça Erzurumlu merhum ses sanatçısı İbrahim Erkal’a ithafen Unutmadık Canısı yazılı pankartla çıktı. Erzurum ekibi uyuşturucu ile mücadele pankartını taşıdı.

TATSIZ TUZSUZ İLK YARI

İlk 45 dakika iki takım için de oldukça verimsiz geçti. Son derece temposuz ve kalitesiz olan bu oyun Kocaelispor’un işine geldi. Merkezi kalabalık tutup uzun toplarla sonuca gitmek isteyen yeşil siyahlılar topu Erzurum’a bıraktı. 35’te Gökhan Alsan’ın serbest vuruşunda Mustafa Yumlu kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

DİRENÇ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIK

38. dakikada Kocaelispor’un ilk atağı gelişti. İlyas’ın kaleye doğru gönderdiği top Rasheed’i geçti yerden sekti ve kaleci Szumski son anda topu kornere gönderdi. 43’te Eren Tozlu’nun şutunda top soldan dışarıya çıktı. İlk yarıda başka pozisyon olmayınca devre 0-0 sona erdi. Ofans hamlesi olarak Erzurum’a çok kısıtlı bir kadro ile gelen Kocaelispor ikinci yarıda direnç göstermeye devam etmek istedik.

AMATÖRCE GOL YEDİK

52’de hızlı gelişen Erzurum atağında Olanare topla buluşmak üzereyken Berkay son anda araya girdi ve topu kornere gönderdi. 59’da Kocaelispor çok kötü bir gol yedi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda İsmet topu uzaklaştıramadı. Boşta kalan top Hasek’e geldi ve Çek oyuncunun kaleye gönderdiği top yerden sekip sol köşeden ağlara gitti. (1-0)

UZAKTAN DENEDİK

Erzurum, 75’te Novikovas ile etkili olmak istedi, şutunda Kocaelispor savunması araya girdi. 78’de Eren Tozlu ile Kocaelispor kalesi tehlike atlattı. 79’da İlyas’ın pasında Diop kaleci Szumski’yi karşısında gördü ancak vuruşu çok etkili olmadı. 83’te İlyas 30 metreden kaleyi yokladı, kaleci Szumski iki hamlede topun hakimi oldu. 86’da Olanare’nin yakın mesafeden kaleye gönderdiği top direkten döndü.

DÜŞME HATTINDAYIZ!

Kalan sürede Kocaelispor’un İlyas ile şut çabaları oldu ancak Szumski gole izin vermeyince mücadele Erzurum’un 1-0’lık galibiyeti ile sona erdi. Bolu, Keçiören, Denizli, Bursa da kazanınca Kocaelispor bir kez daha kendisini ateş hattında buldu. Kocaelispor önümüzdeki hafta Altınordu ile İzmit’te hayati bir maça çıkacak.

BB ERZURUM: 1

KOCAELİSPOR:0

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Mete Kalkavan***, Ceyhun Sesigüzel***, Abdullah Bora Özkara***

BB ERZURUM

29 JAKUB SZUMSKI***

35 ORHAN OVACIKLI***

22 MUSTAFA YUMLU**

2 MUSTAFA AKBAŞ**

53 MUCAHİT ALBAYRAK**

55 VALDMIRO LAMEIRA**

27 MARTIN HASEK**

(Dk. 89 ALİCAN ÖZFESLİ*)

20 GÖKHAN ALSAN**

(Dk. 76 GÖKHAN KARDEŞ*)

25 SAMUEL OLANARE***

(Dk. 88 SÜLEYMAN KOÇ?)

39 EREN TOZLU**

(Dk. 89 ALY MALLE?)

7 EMİRCAN ALTINTAŞ**

(Dk. 55 ARVYDAS NOVIKOVAS**)

YEDEKLER

1 GÖKTÜĞ BAKIRBAŞ

5 BATUHAN ARTARSLAN

46 HÜSEYİN MEVLÜTOĞLU

40 EYÜP OSKAN

19 YUSUF KOÇ

KOCAELİSPOR

17 İSMET YUMAKOĞULLARI*

2 BERKAY DABANLI**

(Dk. 81 JOHANNA OMOLO*)

6 MEHMET TAŞ**

7 MUSA NİZAM**

12 ATİLA TURAN**

14 İLYAS KUBİLAY YAVUZ**

22 DİMİTRİS KOLOVOS*

(Dk. 80 GEORGES MANDJECK*)

28 MOUHAMED DIOP**

32 MEHMET YILMAZ**

36 RASHEED AKANBI*

(Dk. 70 YİĞİTALİ BAYRAK*)

70 SAMED ALİ KAYA*

YEDEKLER

23 DOĞUKAN KAYA

3 DIOGO ÖZÇAKMAK

15 ALPAY ÇELEBİ

39 KEREM CAN AKYÜZ

52 DENİZALP ÖZDEMİR

GOLLER: Dk. 59 Hasek (Erzurum)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Gökhan Alsan, Dk. 53 Mustafa Yumlu, Dk. 70 Orhan (Erzurum) Rasheed (Kocaelispor)