Fırat Gül: “Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde”

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor’a 1-0 mağlup olan Kocaelispor’da Teknik Direktör Fırat Gül maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gül, “Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Kolay bir maç değildi bizim için. Ancak maç öncesinde buradan 1 puanla dönmeyi hesaplıyorduk. Duran toptan bir gol yedik ve 1-0 mağlup olduk. Alternatif anlamda ciddi sıkıntılarımız vardı, sakat oyuncularımız, cezalı oyuncularımız, o yüzden çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde. Bu biraz bizim ofansif anlamda önümüzü kesti. Aslında mücadelemiz çok kötü değildi. Bundan sonraki maçlarda alabileceğimiz en iyi skorları alıp, sezon sonu hedefine ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.