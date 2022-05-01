Fırat Gül: “Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde”

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor’a 1-0 mağlup olan Kocaelispor’da Teknik Direktör Fırat Gül maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gül, “Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Kolay bir maç değildi bizim için. Ancak maç öncesinde buradan 1 puanla dönmeyi hesaplıyorduk. Duran toptan bir gol yedik ve 1-0 mağlup olduk. Alternatif anlamda ciddi sıkıntılarımız vardı, sakat oyuncularımız, cezalı oyuncularımız, o yüzden çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde. Bu biraz bizim ofansif anlamda önümüzü kesti. Aslında mücadelemiz çok kötü değildi. Bundan sonraki maçlarda alabileceğimiz en iyi skorları alıp, sezon sonu hedefine ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.