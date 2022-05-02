Bariyere çarpan aracın tekerleği koptu: 2 yaralı

Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi D-100 İstanbul istikameti Akçakoca Bey Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A idaresindeki 41 PV 777 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü N.A ve yolcu koltuğunda bulunan eşi R.A araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde aracın içerisinde sıkışan 2 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı yolun tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.