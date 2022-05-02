02 May 2022 - 09:32- Asayiş G: 02 May 2022 - 09:35

Bariyere çarpan aracın tekerleği koptu: 2 yaralı

Kocaeli’de bir araç bariyerlere çarpınca içerisinde bulunan sürücü ve yolcu sıkıştı. Sıkışan 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi D-100 İstanbul istikameti Akçakoca Bey Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A idaresindeki 41 PV 777 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü N.A ve yolcu koltuğunda bulunan eşi R.A araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde aracın içerisinde sıkışan 2 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı yolun tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

02 May 2022 - 09:32 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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