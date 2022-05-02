02 May 2022 - 09:35- Gündem G: 02 May 2022 - 09:38

Vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu

Ramazan ayının bitmesiyle beraber Kocaeli’de bayram namazında camiler vatandaş akınına uğradı.
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Kocaeli’de bayram namazı vesilesiyle camilerde yoğunluk yaşandı. Pandemi kısıtlamalarının bitmesiyle beraber bayram namazı da 2 yıllık aranın ardından cemaatle kılındı. Kentin merkezinde bulunan İzmit Yeni Cuma Cami’de de vatandaşlar namaza durdu. Kılınan namazın ardından bayramlaşmalar gerçekleşti. Namazdan çıkan tüm vatandaşlara lokum ikram edildi.

Cemaatle bayram namazı kılmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ömer Faruk Yıldırım, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan’ın ardından Allah’ın insanlara vermiş olduğu özellikle bu 30 günlük Allah için tutulan oruçtan sonra bir müjde, bir bayramlaşma arifesindeyiz. Bugüne kavuşturana şükürler olsun. Bayram sevinçtir, kardeşliktir, birlikte küskünlüklerin giderildiği, insanların kaynaştığı bir gündür. Allah’ın bunlara ihtiyacı yok ama bizim ihtiyacımız var. Müslümanlar bütün dünyada bugün ferah içinde 30 günlük ibadetin ardından bayramlaşmanın sevincini yaşıyorlar” şeklinde konuştu.

02 May 2022 - 09:35 Kocaeli- Gündem

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