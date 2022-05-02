Bundan kötüsü olamazdı!

Kocaelispor’un Erzurum’dan 1-0’lık yenilgi ile dönmesi ve tekrardan düşme hattına inmesi canları sıktı, sinirleri gerdi. Tüm maçların aynı gün ve aynı saatte başladığı 33. hafta karşılaşmaları sonunda yeşil siyahlılar adına oluşabilecek en kötü senaryo ile karşı karşıya kaldı.

MANİSA DÖKÜLDÜ!

Düşme hattında yer alan Bursaspor, Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaştı. Manisa ekibi öne geçti ve Ozegovic ile skor 1-0’ken bir de penaltı kaçırdı, Erhan Çelenk ile de çok müsait durumda topu dışarıya gönderdi. Bursa ekibi Pedro’nun 2 ve Bifouma’nun golleri ile sahadan 3 puanla ayrıldı. Manisa’nın, Kocaelispor karşısındaki mücadeleden zerre eser yoktu!

NE YAPTIN ADANA

1 maç fazlası bulunan ve ligde rahatlamak isteyen Adanaspor sahasında Boluspor’a 2-1 yenildi. Roche’nin golü ile öne geçen Adana ekibi Berk Yıldız ve penaltıdan Gökhan Karadeniz’in golleri karşısında teslim oldu ve kendisini resmen ateşe attı. Skoru merak edilen maçta Denizlispor, Barış’ın golü ile geride düştüğü maçta Ömer Şişmanoğlu ve Djedje’nin golleri ile kader niteliği taşıyan bir 3 puan elde etti.

TUZLA ADAM GİBİ OYNADI

Keçiörengücü deplasmanda Bandırma ile karşılaştı. Duygusunu kaybetmiş ve maça rahat çıkan Bandırma karşısında Eze’nin golleri ile maçı 2-0 kazanan Keçiörengücü derin bir nefes alırken, Bandırmaspor’un oyunu hayal kırıklığı yarattı. Günün en delikanlı takımı ise Tuzlaspor’du. Menemen deplasmanda Ahmet Sağat’ın golü ile geriye düşen İstanbul temsilcisi Ezeh ile beraberliği buldu ve maç da 1-1 sona erdi.

ALTINORDU İLE KADER MAÇI!

8 Mayıs’ta da yine çok önemli maçlar olacak. Boluspor sahasında Play-Off için son şansını kullanacak olan Samsunspor’u konuk edecek. Bursaspor, Süper Lig’e yükselen iddiasız Ümraniye ile Bursa’da karşılaşacak. Denizli ile Menemen bir birinin kaderini belirleyecek. Keçiören’in rakibi Manisa olacak ve maç Ankara’da oynanacak. Adana zorlu İstanbul deplasmanına çıkacak, Tuzla’nın rakibi yakın ilişki içinde olduğu Eyüpspor olacak. Tabii ki Kocaelispor, İzmit’te Altınordu’yu ağırlayacak.