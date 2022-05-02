Şehir hastanesi yolunda çevre düzenlemesi hızlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve Şehir Hastanesi yolu için çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. İzmit Yeşilova mevkiinde yapılan Şehir Hastanesi yolu üzerinde yaklaşık 40.000 metrekare alanda çevre düzenlemesi çalışması yürütülüyor. Yaklaşık 300 kamyon toprak serimi ve toprak tesviyesi yapıldı. Sulama hattı tamamlanıp ağaçların dikileceği bölgede çukur açma ve temizleme çalışmaları tamamlandı. Ağaçların dikimine başlandı.

YOLDA BAYRAM TEMİZLİĞİ

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve Şehir Hastanesi yolu üzerinde Park ve Bahçeler ekiplerinin çevre bakım hizmetleri kapsamında yürütmüş olduğu çalışmalarda yaklaşık 350 kamyon hafriyat çıkardı. Yapılan çalışmalarda 2 adet lastikli ekskavatör, 2 adet paletli ekskavatör,1adet bobcat, 1 adet mini paletli, 1 adet ufak jcb ve 10 adet kamyon kullanıldı. Toplamda Toros Sediri, Himalaya Sediri, Batı Ladini, Süs Elması, Mavi Ladin, Atlas Sediri, Sığla, Süs Eriği, Dişbudak, Şeker Akçaağaç, Ihlamur ve Ladin türlerinde 914 adet ağaç dikildi. Ağaç dikim çalışmaları devam ediyor. Bayram öncesi çalışmalardan dolayı kirlenen yollar ise araçlarla temizleniyor.