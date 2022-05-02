02 May 2022 - 11:17- Asayiş G: 02 May 2022 - 11:22

Ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ciple otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ciple otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Otoyolun Osmangazi Köprüsü yol ayrımı Muallimköy mevkisi Bursa istikametinde D.Ö'nün kullandığı 34 ERR 125 plakalı cip ile S.C. idaresindeki 11 AAV 999 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan cip sürücüsü D.Ö. ve yanındaki E.K. ile otomobildeki E.T, İ.Ç, T.T. ve Y.Ç, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunun Bursa yönündeki trafik kontrollü sağlanırken, yolda araç kuyruğu oluştu.

02 May 2022 - 11:17 Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.301.735 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Durdurulan araçtan 27 yabancı uyruklu şahıs çıktı mask
Durdurulan araçtan 27 yabancı uyruklu şahıs çıktı
Patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı mask
Patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
Mısır yüklü kamyonet yola devrildi mask
Mısır yüklü kamyonet yola devrildi
Plastik malzeme taşıyan tır TEM’de alev alev yandı mask
Plastik malzeme taşıyan tır TEM’de alev alev yandı
Düğününe 4 ay kala intihar etti! mask
Düğününe 4 ay kala intihar etti!
Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı mask
Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL