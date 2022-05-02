02 May 2022 - 11:23- Gündem G: 02 May 2022 - 11:30

Biyomedikal sarf malzeme ve medikal gaz sistemi prizi satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Biyomedikal sarf malzeme ve medikal gaz sistemi prizi satın alınacak

02 May 2022 - 11:23 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.301.735 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İnşaat demiri satın alınacak mask
İnşaat demiri satın alınacak
Biyomedikal sarf malzeme ve medikal gaz sistemi prizi satın alınacak mask
Biyomedikal sarf malzeme ve medikal gaz sistemi prizi satın alınacak
Ekşi ailesinin acı kaybı mask
Ekşi ailesinin acı kaybı
Pide kuyruğunda saldırıya uğrayan Kıbrıs gazisine destek mask
Pide kuyruğunda saldırıya uğrayan Kıbrıs gazisine destek
Mezarlıklarda hüzünlü bayram arifesi mask
Mezarlıklarda hüzünlü bayram arifesi
KOTO’dan İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde hayat kurtaran tiyatro mask
KOTO’dan İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde hayat kurtaran tiyatro
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL