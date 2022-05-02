Biyomedikal sarf malzeme ve medikal gaz sistemi prizi satın alınacak

DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 17 Kısım Filtre, Biyomedikal Sarf Malzeme ve Medikal Gaz Sistemi Prizi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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