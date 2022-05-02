Bakan Soylu, dün akşam saatlerinde geldiği Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde geceyi geçirdi. Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle kılan Bakan Soylu, namaz sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la birlikte jandarmalarla bayramlaştı. Askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Bakan Soylu, bir süre üs bölgesi çevresinde incelemelerde bulundu, nöbet tutan askerlerle sohbet etti.
02 May 2022 - 11:31- Gündem Güncelleme: 02 May 2022 - 11:33
Bakan Soylu bayram namazını Mehmetçikle kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını Hakkari Yüksekova İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçikle kıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ceday - Yine türbünlere oynamış..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.