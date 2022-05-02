02 May 2022 - 11:31- Gündem G: 02 May 2022 - 11:33

Bakan Soylu bayram namazını Mehmetçikle kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını Hakkari Yüksekova İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçikle kıldı.
Bakan Soylu bayram namazını Mehmetçikle kıldı mask

Bakan Soylu, dün akşam saatlerinde geldiği Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde geceyi geçirdi. Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle kılan Bakan Soylu, namaz sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la birlikte jandarmalarla bayramlaştı. Askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Bakan Soylu, bir süre üs bölgesi çevresinde incelemelerde bulundu, nöbet tutan askerlerle sohbet etti.

02 May 2022 - 11:31 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.301.735 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İnşaat demiri satın alınacak mask
İnşaat demiri satın alınacak
Biyomedikal sarf malzeme ve medikal gaz sistemi prizi satın alınacak mask
Biyomedikal sarf malzeme ve medikal gaz sistemi prizi satın alınacak
Ekşi ailesinin acı kaybı mask
Ekşi ailesinin acı kaybı
Pide kuyruğunda saldırıya uğrayan Kıbrıs gazisine destek mask
Pide kuyruğunda saldırıya uğrayan Kıbrıs gazisine destek
Mezarlıklarda hüzünlü bayram arifesi mask
Mezarlıklarda hüzünlü bayram arifesi
KOTO’dan İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde hayat kurtaran tiyatro mask
KOTO’dan İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde hayat kurtaran tiyatro
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL