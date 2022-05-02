Demokrat Parti’de bayram sevinci

Demokrat Parti Kocaeli İl yönetimi Ramazan Bayramı nedeniyle il binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen bayramlaşma programına İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, il yöneticileri, İlçe başkanları, Önceki dönem İl Başkanı Kadir Ayhan ve partililer katıldı.
“UÇURUM HAT SAFHAYA ÇIKTI”
Bayramlaşma programı ardından konuşan genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, “Tüm dünyada Müslümanlarının bayramını tebrik ederim. Ramazan Bayramı tokun alın halinden anladığı bir dönem olması gerekir. Maalesef Türkiye’de zengin ve fakirin arasındaki uçurum hat safhaya çıktı. İnşallah hedefimiz bu postası düşürmek. Demokrat Parti iktidarı ile daha yaşanabilir bir yaşam hediye etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“DEMOKRATLARIN HAKİM OLACAĞI NİE BAYRAMLAR”
İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ise, “Sevginin hoşgörünün ve sağlığın arttığı, tüm insanlarımız adına şeker tadına bir bayram diliyorum. Hukukundan emin yarınları yaratmak adına demokrasinin ve adaletin ön planda olduğu Türkiye'yi inşa etmek adına Demokrat Parti olarak sahalardayız. Demokrasinin ve demokratların hakim olacağı nice bayramlar diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.