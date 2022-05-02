CHP’liler bayramın birinci gününde bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, Ramazan Bayramı’nda ilçe örgütleriyle yapacağı bayramlaşma programına İzmit ilçesiyle başladı.

YOĞUN KATILIM

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde CHP İzmit İlçe Binası önünde yapılan programa TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Gençlik Örgütleri Genel Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Sorumlusu Caner Arduç, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, il yöneticileri, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, belediye birim müdürleri, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, ADD İzmit İlçe Başkanı Ahmet Kavaz, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP İzmit eski İlçe Başkanı Selman Yıldırım, CHP İl eski Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve partililer katılım sağladı. CHP’liler, İzmit ziyaretinin adından diğer ilçelere hareket etti.

"BAYRAM BARIŞ VE KARDEŞLİK GETİRSİN"

Milletvekili Tahsin Tarhan, “Bayram, tüm İslam Âlemi’ne hayırlı olsun. Bugün Kocaeli’de ilçelerde bayramlaşma programımızı yapıyoruz. TBMM Başkan Vekilimiz Haydar Akar da bize eşlik ediyor. Bayram, barış ve kardeşlik getirsin. Özellikle bu gergin ortamda bayramlar fırsat olsun. Ben doğu bölgelerinde olacağım, il başkanımız ise Batı bölgelerinde bayramlaşma programlarına katılacak” diye konuştu

TARHAN’IN ZİYARETLERİ

CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan; 11.00 İzmit İlçe Örgütü, 12.30 Karamürsel İlçe Örgütü, 13.30 Gölcük İlçe Örgütü, 14.30 Başiskele İlçe Örgütü, 15.30 Kartepe İlçe Örgütü, 17.00 Kandıra İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek partililer ile bayramlaşacak.

YILDIZLI’NIN ZİYARETLERİ

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı; 11.00 İzmit İlçe Örgütü, 12.30 Derince İlçe Örgütü, 13.30 Körfez İlçe Örgütü, 14.30 Dilovası İlçe Örgütü, 15.30 Gebze İlçe Örgütü, 17.00 Darıca İlçe Örgütü, 18.00 Çayırova İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek partililer ile bayramlaşacak.