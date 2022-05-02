MHP Kocaeli bayramın birinci gününde buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Teşkilatı Ramazan Bayramı’nın birinci gününde il binası önünde partililerle bir araya geldi. Düzenlenen bayramlaşma programına İl Başkanı Yunus Emre Kurt’un yanı sıra il yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Yudum Kaşıkçı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, ilçe başkanları, ilçe kadın kolları başkanları, meclis üyeleri, MHP Kocaeli eski Milletvekili Kemal Köse, Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Düzenlenen programda konuşma yapan İl Başkanı Yunus Emre Kurt, partililerin ve vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak iyi bayramlar temennisinde bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.