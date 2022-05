AKP bayramlaşmasında barış mesajı! “Dargınlık ve küskünlüğe son vermek zorundayız”

AKP Kocaeli İl yönetimi Ramazan Bayramı nedeniyle il binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında bir araya geldi. Parti önünde gerçekleşen bayramlaşma törenine partililer yoğun ilgi gösterdi. İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine AKP MKYK üyesi ve AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Çakır, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Özdemir, Önceki Dönem il Başkanları Şemsettin Ceyhan, Mahmut Civelek, AKP MKYK yedek üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Belediye Başkanları ve İlçe Başkanları katıldı.

“İKİNCİ 20 YIL”

Bayramlaşma töreninde ilk konuşmayı İl Başkanı Mehmet Ellibeş gerçekleştirdi. Ramazanı bitirdiklerini ifade eden Ellibeş, “Bayramın mutluluğunu beraber yaşıyoruz. Geniş bir katılımla burada olmanız güzelliğe güzellik katıyor. İki yıldır panemi nedeni ile bir araya gelemedik. Alışık olmadığımız yöntemlerle bir araya geldik. Teşkilat olarak hiç durmadık. Bizi biz eden bu partiyi kuran milletimizin ta kendisidir. Bu güne kadar da başarılı şekilde taşıyan milletimizin kendisidir. 15 defa sandık bu milletin önüne geldi. Ve milletimiz iradesini Recep Tayyip Erdoğan olarak tecelli etti. Her seçimde büyüklerimiz derdi. Bu seçim çok önemli diye. Her seçim önemliydi. Biz de teşkilatlar olarak çalıştık ev her seferince zaferle çıktık. Kocaeli teşkilatları her seferinde Türkiye ortalamasının üstünde geçti. Şimdi yeni bir sürece geçiyoruz. 20 yıllık iktidarımız bitti ikinci bir 20 yıl var” ifadelerini kullandı.

“BİR SENEYİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ”

“Başarısız olmayı kabul etmiyoruz” diyen Ellibeş teşkilata barış çağrısında bulundu, “ Milletimizin her derdi ile üzüldüysek aynı noktadayız. Ramazan ayı boyunca tüm teşkilat kademimiz ev ev kapı kapı gezdik ve bugün bayrama kavuştuk. Bayramların bir özelliği daha var. Kırgınlıkların ve küskünlüklerin bittiği gündür. Partimiz içinde de kucaklaşma zamanı. Her birimiz geçmişte ne oldu demeden. Dargınlık ve küskünlüğe son vermek zorundayız. Sevgi ve saygı içerisinde 2023 için bütünleşmemiz gerekiyor. Bunu da Kocaeli teşkilatları başaracak. Bir senemiz var. Bu bir seneyi çok iyi değerlendirmek zorunayız. Durmadan çalışacağız. Önümüzde güçlü bir lider var. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu performansı ortaya koymayız. Ama ona yetişmek adına çok çalışacağız. Dik dur eğime bu millet seninLe. Bu sahada milletimizin ile kucaklaştığımız oluyor” dedi.

“DAVAMIZIN GÜCÜNE GÜÇ KATALIM”

Ardından kürsüye Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çıktı. Başkan Büyükakın, “Rabbim hepimize bu güzellikte bayramlar nasip etsin. Bir araya gelemiyorduk. Aynı şekilde rabim bu bayramları kutlamayız nasip etsin. Allah yolumuzu bereketli etsin. Davamızın gücüne güç katalım. Bayramınız kutlu olsun. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

“TEŞKİLATA İNANIYORUZ”

Milletvekili Emine Zeybek ise, “20 yıldır her bayramlaşmaya gelmişimdir. 20 yılda hiç eksilme olmayıp sürekli artan bir teşkilata sahibiz. Bu da Cumhurbaşkanımızın ona inanmış olan teşkilatların başarısı. Ramazan bayramının tüm milletimize barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu teşkilata inanıyoruz seçimlerde en büyük başarıyı elde edecektir” şeklinde konuştu.