Ergün’den AKP’ye bayram nasihatı! “Makul bir gidiş planı yapmak lazım”

Demokrasi ve Atılım Partisi Kocaeli Teşkilatı Ramazan Bayramı nedeniyle il binası önünde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek bayramlaştı. İl Başkanı Adem Koç ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine partililer yoğun ilgi gösterdi. Törene Eski Bakan Nihat Ergün, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ali Ufuk Yaşar, İlçe Başkanları, parti yöneticileri ve üyeler katıldı.

“EKONOMİYİ ÇOK İYİ BİLEN KADROLAR BİZDE”

Bayramlaşma töreninde ilk konuşmayı ev sahibi İl Başkanı Adem Koç gerçekleştirdi. Partililerinin bayramını kutlayan Koç daha sonra ülke konularına değindi, “Öncelikle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. İnsanlarımız temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Ben bugün fiyatlara bakıyorum mazot 22 liraya dolar kasamızda 128 milyar dolar vardı hepsi gitti. Bugün ekonomik çöküşün yanında hukuk ve adalette de çökmüş durumdayız. Dürüst ve liyakatli kadrolarla Türkiye’mizi müreffeh günler bekliyor. DEVA Partimiz seçimlere kendi logosuyla, adıyla, şanıyla girecek. Burada Türk sendikacılığının duayenlerinden Ali Ufuk Yaşar Bey var. Asgari ücretlilere zam verilmedi. Emekli ikramiyeleri artırılmadı. Ekonomiyi çok iyi bilen kadrolar bizde. Dün 1 Mayıs’tı. Emeğiyle, alın teriyle çalışan tüm emekçi arkadaşlarımın 1 Mayıs’ını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLET SİZİ YÜZDE 10’A ÇEKER”

Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ali Ufuk Yaşar ise, “Bugün bayram yapmak üzere toplandık. Bayramı kimler yapar çok detaylı ama kısaca söylemek gerekirse bayram mutluluktur. Ama her gün bayram havasıyla yaşayanlar var bir de işçi, esnaf, memur, emekli var onların bayram yapma imkanı yok. Rakamlar ortada. Cumhurbaşkanı’nın hiç bir şeyden haberi olmadığı ortada. Alım gücü az ama şükredin diyor. Bunun neyine şükredelim. 2-3 maaş alan şükredebilir. Cumhurbaşkanının söyledikleri ne kadar boş değil mi? Ya danışmanları yanlış yönlendiriyor ya da halktan kopmuş. Geçmişte bulunduğumuz noktada olmadığımız bugün göstermiş oluyoruz. Hala görmezden gelip hafife alarak toplumun duygularıyla dalga geçiyor Cumhurbaşkanı. Rantçılara istediği gibi dağıtıyor. Rantçılara dağıtıyor emeklilere 1100 lira yeter diyor. Bu millet de sizi yüzde 10’a çeker görürsünüz. Bakın bakalım o sandık nasıl patlıyor” şeklinde konuştu.

“MAKÜL BİR GİDİŞ PLANI YAPMAK LAZIM”

Son olarak kürsüye çıkan Eski Bakan DEVA Partisi kurucularından Nihat Ergün, “Önümüzdeki bayramda yepyeni bir Türkiye’nin başlangıcı olsun diliyorum. Değişim kaçınılmaz. Geçen bayram da söyledim. Her şeyin bir sonu var. Kim sonu olmadığını düşünüyorsa yanılıyor. İnsan ömrünün sonu var. İktidarların da sonu var. Değişim kaçınılmaz. Önümüzdeki seçimler değişimin yaşanacağı seçimler. İktidarda olanlar makul bir ayrılma planı yapmalı. Gitmemenin yolunu arayanlar yanılıyorlar. Seçim kanunları gitmemenin yolunu sağlamaz. Makul bir plan yapmak lazım. İktidara gelmek isteyenlerin de makul bir geliş planı yapması lazım. İntikamcı düşünceler ile iktidara gelme planları yanlıştır. Elbette yanlış yapan herkes hukuk önünde hesap verecekler ama intikam duygusu ile hareket edilmemelidir. İntikam ile gelinirse adalet ortadan kalkar. İktidara gelmek isteyenlerin makul bir planı olmalı. DEVA Partisinin makul bir planı var. Topluma karşı coşku vererek le bir yere varamazsınız” ifadelerini kullandı.

“KERAMET ERDOĞAN’DAYSA BİR DAHA ÇÖZSÜN”

Bayram sevinçlerini ortandan kaldıran çok sayıda gelişme olduğunu ifade eden Ergün, “2014 yılı ile 2018 yıları arasında dünyadaki siyasi hastalık bize de bulaştı. Eski göstergeler bozulmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemi bir sistem değildir bu bir sistemsizliktir. Keyfi yönetim biçimidir. Yanlış yaptık demek kolay değildir ama sonuçlar ortada. Son 7-8 yıldır hukuk ve demokraside geriliyoruz. Milli gelir seviyesi hızla düşüyor. Hedef ilk 10’da olmak varken şimdi G20’den düştük. Ne diyorlar dış güçler. Dış güçler hep vardı var da olacak. Siz yanlış yaptığınızda dış üçler bunlara bayılır. Siz yanlışlarınızdan vaz geçin dış güçlerin hiçbir şey yapamayacağını göreceksiniz. 20 sene önce de dış güçler vardı. Türkiye sistem değişikliğine gitmeden işlerini doğrultamaz. Bu sorunları çözmenin bir yolu var daha önce çözüldü kim çözdü. Diyorlar ki Erdoğan çözdü. Hakkını yemeyelim o da ordaydı. Peki keramet ondaysa bir daha çözsün. Keramet başarılı olanın sırrı birçok sağlam kurallarınız olacak. Doğruluğu test edilmiş olan sağlam kurallarınız olacak. Her şeyin kuralı olacak. Keyfiliğe son verilecek” dedi.