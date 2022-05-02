Kocaeli, Kent Bayramlaşması’nda buluştu!

Kocaeli Kent Konseyi ev sahipliğinde 34. Geleneksel Kent Bayramlaşması bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen bayramlaşma törenine Vali Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Koto Başkanı Necmi Bulut, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve il teşkilatı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, BBP İl Başkanı Remzi Kaya ve il teşkilatı, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli eski Milletvekilleri Hikmet Erenkaya ve Kemal Köse, Eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç, Büyükşehir Belediyesi önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları çok sayıda STK temsilcisi katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan Ali Korkmaz, “Pandeminin etkilerinin azaldığı, nefes almaya başladığımız bu günlerde Türkiye’ye örnek ve birlik beraberliğimizi gösterdiğimiz kent bayramlaşmamızda bir aradayız. Kentimizin tüm dinamiklerini, halkımızı bir arada görmek gücümüze güç katmaktadır. Bayram, sevdiklerimizle, dostlarımızla bir arada bayramdır. 34. kez sizlerle beraber olmak ayrı bir anlam. Hepimiz bir ve kardeşiz. Hepimiz birlikte Kocaeli’yiz. En büyük gücümüz milli ve manevi değerlerimizdir. Kutuplaşma olmadığı şehirlerde 365 gün bayramdır” dedi.

“AĞZIMIZIN TADI HİÇ KAÇMASIN”

Korkmaz’ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Uzun bir aradan sonra yüz yüze, kucak kucağa bayramlaşmaya kavuşturan Allah’a hamdolsun. Özlemişiz. Allah bir daha bizi o karanlık günlere geri döndürmesin. İnşallah her gün, hep bir arada dostlarımızla, sevdiklerimizle birlikte bize nice bayramlar görmeyi nasip etsin. Birliğimiz, dirliğimiz bozulmasın. Ağzımızın tadı hiç kaçmasın. Allah zalimlere de fırsat vermesin.

“BU ŞEHİR BUNU EN İYİ ŞEKİLDE BAŞARAN ŞEHİRLERDEN BİRİSİ”

Son olarak konuşan Vali Yavuz, “Ukrayna’da yaşanan olaylar gösteriyor ki küresel zulmün artarak devam edecek. Kocaeli Valiliği olarak bu Ramazan’da 53 bin hanemize ulaştık. Maddi yardımlarda bulunduk ve kapılarını çaldık. Bu çalışmalara katkı veren başta OSB yönetimlerine ve iş adamlarına teşekkür ediyorum. Kapı kapı gezdiler, yardıma muhtaç insanlarımızı buldular. Bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü yardımlaşma ve dayanışma olmadan ne iftarın, ne sahurun ne de bayramın bir anlamı yoktur. Bu şehir, bunu en iyi şekilde başaran şehirlerden bir tanesi. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.