İYİ Parti bayramlaşmasına Akşener de geldi

Koronovirüs Pandemisi nedeni ile iki senedir yapılamayan parti bayramlaşmaları kısıtlamaların kalkması ile birlikte yeniden başladı. İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı parti bayramlaşmasını bayramın birinci günü İl Binasında gerçekleştirdi. Bayramlaşma törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşmada İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İlçe Başkanları ve meclis üyeleri hazır bulundu.