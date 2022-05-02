Koronovirüs Pandemisi nedeni ile iki senedir yapılamayan parti bayramlaşmaları kısıtlamaların kalkması ile birlikte yeniden başladı. İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı parti bayramlaşmasını bayramın birinci günü İl Binasında gerçekleştirdi. Bayramlaşma törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşmada İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İlçe Başkanları ve meclis üyeleri hazır bulundu.
02 May 2022 - 15:10- Siyaset Güncelleme: 02 May 2022 - 15:12
İYİ Parti bayramlaşmasına Akşener de geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.