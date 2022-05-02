02 May 2022 - 15:11- Asayiş G: 02 May 2022 - 15:13

Fren yerine gaza basınca duvara çarptı

Gölcük'te cipiyle seyir halinde olan sürücünün, fren yerine gaza basınca duvara çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Fren yerine gaza basınca duvara çarptı mask

Kaza, Gölcük Atatürk Bulvarı Donanma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 ADP 508 plakalı cip sürücüsü S.E., fren yerine gaza basınca duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile duvar yıkıldı, araç ise sıkıştı. Kaza sebebiyle sürücü yara almazken ihbar üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hasar gören aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

02 May 2022 - 15:11 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

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