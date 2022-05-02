KOTO’da bayram dışarıya taştı: Kocaeli iş dünyası KOTO’da hasret giderdi

Kocaeli’nin en büyük kurumsal ailesi KOTO’nun pandemi sonrası düzenlediği ilk bayramlaşma programı, yoğun katılıma sahne oldu. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan ve Yönetim Kurulu üyeleri; Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen ve Ömer Efe ile birlikte ev sahipliği yaptığı bayramlaşma, yoğun ilgi dolayısıyla bina dışına taştı.

KENT PROTOKOLÜ, STK’LAR…

KOTO Başkanı Necmi Bulut, yoğun ilgi dolayısıyla tüm üyelere tek tek teşekkür ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı. Kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de KOTO’nun büyük bayramlaşmasına katılarak, bayram coşkusunu paylaştı. KOTO Yönetim Kurulu Üyesi iken Kandıra Belediye Başkanlığı’na seçilen Adnan Turan da KOTO’nun bayramlaşmasına katılarak, eski günleri yad etti.