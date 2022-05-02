Akşener’den bayram sürprizi! “Haram düzeni helal oylarla yıktığımız bir döneme giriyoruz”

Koronovirüs Pandemisi nedeni ile iki senedir yapılamayan parti bayramlaşmaları kısıtlamaların kalkması ile birlikte bu sene yeniden başladı. İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı parti bayramlaşmasını bayramın birinci günü İl Binasında gerçekleştirdi. Bayramlaşma törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşmada İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet İlçe Başkanları ve meclis üyeleri ve partililer hazır bulundu.

“GENEL BAŞKAN SÜPRİZİ”

Toplantıda ilk konuşmayı İl Sahibi Şanbaz Yıldız, “ Cesurlar hareketinin lideri Türkiye’nin umudu Genel Başkanımız aramızda. Bizlere şeref verdi. Hoş geldiniz. Hepinizin bayramını içtenlikle kutluyorum. Genel Başkanımız bize sürpriz yaptı. Aile ziyaretine gelmişken teşkilatımız da ziyaret etmek istedi. Kendisine şükranlarımız sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“İYİ PARTİ OLMASAYDI HİÇBİRŞEY DEĞİŞMEMİŞ OLACAKTI”

Daha sonra söz alan Genel Başkan Meral Akşener teşkilat üyelerinin bayramını kutladı. Sizlerle aynı çatı altında olmak güzel bir duygu diyen Akşener, “Bayramınız mübarek olsun. Bu Kovid denilen illet inşallah gitmiş olsun. Pandemi illetine beri ilk defa ile teşkilat binası içine girdim. Orası da Kocaeli oldu. Sabah bayram sofrasında Ankara’daydık sonra Kocaeli’ye geldin. Şimdi beraberiz. Yarın da İstanbul’un bayramlaşmasında olacağım. Bazen düşünüyorum iyi ki bu yola çıkmışız. İyi ki bu yolda ısrar etmişsiniz. İYİ Parti kurulmamış olsaydı Türkiye’de ne konuşuluyor olacaktık. Hiçbir şey değişmemiş olacaktı” ifadelerini kullandı.

“İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ ORTAK AKIL”

Akşener açıklamasının devamında, “Şuanda Türkiye’de İstanbul Büyükşehri Belediyesini ve diğer belediyelerin alınmasından sonra oylarımız ile bizim Cumhuriyet Halk Partisine götürdüğümüz teklif öncesi GİK üyelerimizle, il başkanlarımız ile milletvekillerimiz ile konuştuk. Türkiye seçmeni tekrar umutlu halde. CHP’ye 31 Mart’a giderken birlikte iş birliği yapma teklifini sunduk. Bu birlikteliği partimizin aklı ortaya koydu. Bu birliktelik büyük bir enerji yarattı. Büyükşehirlerde imkansız denilen seçimler kazanıldı. O iklim bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylarımız ile değişebileceğini seçmenimize veren sizsiniz. Ben size durup dururken cesurlar hareketi demiyorum. Siz o iradeyi kurmasaydınız, Birçok bedele, hakarete, iftiraya rağmen dim dik durmasaydınız bugün konuşulan hiçbir şey konuşuluyor olacaktı” dedi.

“PARTİMİZ BİRİNCİ PARTİ OLACAK”

Teşkilata övgüler yağdırmaya devam eden Akşener, “İnsanların elinden çalınmış hayallerini tekrar veren sizsiniz. Allah razı olsun Bundan sonraki işimiz13. Cumhurbaşkanını Millet İttifakının adayını yapmak. Kalpten inanıyorum Mecliste en az 360 milletvekili alacağız. Sizden bizzat istediğim bir şey var. Partimiz birinci parti olacak. Cesurlar hareketinin iyi insanları biz bu ülkede bir şeyi değiştirdik her şeyi değiştiririz” şeklinde konuştu.

“MAĞDURLARIN SESİ OLDUK”

Partililerin sizi başbakan yapıyoruz sözleri sonrası “Onu yapıyoruz inşallah” diyen Akşener, “Siz bana dediniz ki Genel Başkanımız insanları kutuplaştırarak manevi değerlerimiz üzerinden yapılan bu siyaseti değiştirelim dediniz. O yol seçmeni velinimet yapmaktır. Tam iki buçuk yıldır il il esnaf esnaf geziyoruz. İYİ Parti’nin yaptığı bir başka iş unutulan seçmeni, sesi duyulmayan gençleri, tencere kaynatmaya zorlanan kadınların, atanamayan öğretmenlerin, KPSS mağdurlarını, EYT mağdurlarını, KYK borçlarını ödeyemeyen gençlerin sesi olduk” dedi.

“BUNDAN SONRA AĞALARIN İŞİ ZOR”

Akşener açıklamasının sonlarına doğru, “Gerçek dertlerin konuşulması yerine manevi değerleri çatıştırma rahatlığını ortadan kaldırdık. Bundan sonra ağaların işi zor. Şimdi bizlerin çatıştırmak için otaya koydukları abudik gubidiklikler ortadan kalkıyor seçmeni etkilemiyor. Seçmeni velinimet haline getirdik. Başbakanlığa talibiz. Birinci parti olacağımıza inanıyoruz. Bir şey daha yapacağız. Siyasetçi takımını rahatını bozup seçmenin velinimet olduğu haram düzeni helal oylarımız ile yıktığımız yeni bir döneme gelmiş bulunuyoruz. Bu iradenin sahibiz sizlersin. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.