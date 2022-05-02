02 May 2022 - 20:52- Asayiş G: 02 May 2022 - 20:56

Yol verme kavgası kanlı bitti!

Gebze'de yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yol verme kavgası kanlı bitti! mask

Gebze Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde otomobilleriyle seyreden iki grup, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden O.T. bıçaklandı. Şüpheliler, daha sonra yaralıyı olay yerinde bırakarak araçlarıyla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı O.T, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

02 May 2022 - 20:52 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Hümanist - Yol vermedin o halde vuruldun. Çık.. Ilkellikte ustumuze yok. Alin yolunuzu basiniza calın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 21:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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