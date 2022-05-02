Yol verme kavgası kanlı bitti!

Gebze Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde otomobilleriyle seyreden iki grup, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden O.T. bıçaklandı. Şüpheliler, daha sonra yaralıyı olay yerinde bırakarak araçlarıyla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı O.T, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hümanist - Yol vermedin o halde vuruldun. Çık.. Ilkellikte ustumuze yok. Alin yolunuzu basiniza calın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.