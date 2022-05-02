Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. 5 günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(3 – 9 Mayıs 2022) Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz'in doğusunun açıklarında rüzgarın, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

BAYRAMDA HAVA DURUMU

Bayramın 2. günü (3 Mayıs 2022 Salı): Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 3. günü (4 Mayıs 2022 Çarşamba): İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.