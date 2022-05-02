İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Körfez ilçesi Belen köyü ile Dereköy arasında kalan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı yönlerde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza neticesinde araçların içinde sıkışanlar oldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olduğu tespit edilen 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan her iki otomobil de kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.