İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Körfez ilçesi Belen köyü ile Dereköy arasında kalan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı yönlerde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza neticesinde araçların içinde sıkışanlar oldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olduğu tespit edilen 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan her iki otomobil de kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.