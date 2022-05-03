03 May 2022 - 09:49- Gündem G: 03 May 2022 - 10:08

Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler gün yüzüne çıktı

Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, kalınlığı 2 metreyi aşan karların erimesiyle birlikte kış mevsiminde tatilcilerin çevreye bıraktığı çöpler ortaya çıktı. Bazı bölgelerde çöplerden tepeler oluştu.
Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler gün yüzüne çıktı mask
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Kartepe kayak merkezi yolundaki, kış mevsiminde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerden olan, çok sayıda günübirlik ve kamp yapmak isteyen tatilciyi misafir eden Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Yaylada kışın tatil yapanların bıraktığı çöpler, gün yüzüne çıktı. Bölgenin bazı noktalarında çöplerden tepeler oluştu. Çoğunluğu plastik maddelerden oluşan çöplerin bazılarının ağaç dallarına asılı kaldığı görüldü.

03 May 2022 - 09:49 - Gündem

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