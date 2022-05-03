Bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı

Kandıra Kırsal Hacılar Mahallesi'nde 18 yaşından küçük Görkem S. ile Muhammet D. henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki genç bıçakla yaralandı. Yaralı çocuklar, çevredeki diğer çocukların haber vermesi üzerine mahallelilerin yardımıyla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine götürüldü. Muhammet D. buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.