03 May 2022 - 10:10- Asayiş G: 03 May 2022 - 10:21

Bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı

Kandıra'da kavgada bıçakla yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı mask

Kandıra Kırsal Hacılar Mahallesi'nde 18 yaşından küçük Görkem S. ile Muhammet D. henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki genç bıçakla yaralandı. Yaralı çocuklar, çevredeki diğer çocukların haber vermesi üzerine mahallelilerin yardımıyla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine götürüldü. Muhammet D. buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

03 May 2022 - 10:10 Kocaeli/ Kandira- Asayiş

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