Burak Süleyman: Kocaelispor’u çok bekledim!

Kocaelispor’un eski futbolcularından, bu sezonun devre arasında Sakaryaspor’a transfer olan yeşil siyahlı kulüple şampiyonluk yaşayan Burak Süleyman, TV264’ün sorularını yanıtladı. İki bölüm halinde derlediğimiz açıklamaların ilk bölümünde Burak Süleyman’ın Sakaryaspor’a geliş sürecini aktarıyoruz.

OLAYIN İÇİNE ÇABUK GİRDİM

Kariyeri ile sorulan soru ile sözlerine başlayan Burak Süleyman şu düşüncelere yer verdi: Sakarya’ya geldiğim süreçte 1-2 puan kaybı yaşanmıştı ve kendimi bir anda o hararetin içinde buldum. Rekabeti seviyorum ve bu açıdan da olayın içine çabuk girdim. Sakarya’ya çabuk adapte oldum. Kariyerimde dördüncü şampiyonluğum oldu. Futbolcu başarıdan beslenir ve biz de başarılı oldukça mutlu oluyoruz.

FUTBOLU BIRAKIP FABRİKADA İŞE GİRMEYİ DÜŞÜNDÜM

Kocaeli Güneşspor’da futbola başladım ve Sakaryalı Soner Büyükergün hocam beni Sancaktepe’ye götürdü. Oradan ayrıldıktan sonra Gölcükspor’a geldim. Burada istediğim süreleri bulamadım. O dönemde “Olmayacak herhalde” dedim ve futbolu bırakmayı düşündüm. Futbolcu olacağız diye okul da okumadım. Çevrem fabrikada çalışma düşüncem vardı.

ÇOK GÜZEL 2 GOL

Mehmet Öztonga ağabeyim benim üzerimde durdu. Sürekli anlattı, beni motive etti. Sakat ve cezalıların fazla olduğu bir süreçte Gölcükspor – Arsin maçında sahaya çıktım. Bu maçta çok güzel 2 gol attım. Sürem arttı ancak ayrılmak istiyordum. 2. Lig’den teklif aldım ve Bugsaş’a gitme durumum vardı. O sırada Kocaelispor da BAL’daydı. Beni aradılar. Bugsaş’a gelemeyeceğimi söyledim. Kalbim böyle istemişti.

2 KÖTÜ GÜNÜM VAR

BAL’daki ilk sezonumda olaylı bir Tekirdağ maçımız vardı. Şampiyonluk maçıydı, yenildik ve şampiyonluğu kaçırdık. Ertesi sezon açık ara götürdük. Eskişehir’deki final maçını kazandık ve 3. Lig’e çıktık. Transfer yasağımız vardı. BAL kadrosu ile 3. Lig’deki ilk yılımızda, herkes bilir, meşhur bir Altay finalimiz vardı. Rakibimiz çok güçlüydü. İbrahim Akın, Murat Uluç gibi oyuncularla mücadelemizi verdik ancak penaltıların ardından 2. Lig’e çıkamadık. O da bizim için kötü akşamdı.

DEĞER BULAMADIM

Ertesi sezon düşmemeye oynadık, sonraki sezon şampiyon olduk. Kaptanlarımız ayrılmıştı takım kaptanı oldum. O sezon 2. Lig’e çıktık. Benim de oyunumla, istatistiğimle, kaptan olarak duruşumla ciddi bir emeğim vardı. Mütevazılığı bir kenara bırakırsam o şampiyonlukta önemli bir katkım oldu. Sezon sonunda yönetimle bir anlaşmazlığım oldu. Yönetim tarafından hak ettiğim değeri bulamadım ve takımdan ayrıldım.

26 YAŞIMDA SÜPER LİG’E, GÖZTEPE’YE GİTTİM

Devamında Bandırmaspor ile bir anlaşma durumum vardı. Süper Lig’deki Göztepe’den de bir anda teklif geldi. Beni aradılar, ben de Bandırmaspor’u aradım ve “İlginiz için teşekkür ederim. Kariyerime Süper Lig’de devam etmek istiyorum” dedim. 26 yaşımda Süper Lig’e transfer yaptım. 7 maçta süre aldım. 3. Lig'den geldiğim için formayı giymek de kolay değildi. Orası da camia takımıydı. Ciddi bir taraftar kitlesi vardı. Çok sevdiğim İlhan Palut hocamın beni sahaya atması da bu bakımdan kolay olmadı.

ISRARLA KOCAELİSPOR!

Kocaelispor 2. Lig’deyken çok iyi isimler aldı ancak bir türlü istediği yerde değillerdi. Play-Off’a da uzaklardı Şehirde “Burak’ı, kaptanı geri getirin” şeklinde bir hava esti. Hodri Meydan da açıklama yapmıştı. Göztepe’de Erk bey ile görüştüm ve Kocaelispor’a gitmek istediğimi ifade ettim. Erk bey “Seninle bir sorunumuz yok. Sürenden memnun değilsen Altınordu ve Adana seni kiralamak istiyor. Biz de seni 1. Lig’de takip edelim” dedi. Altınordu’nun final oynadığı sezondu. Ancak Kocaelispor’a gitmek istediğimi ısrarla söyledim ve kiralık olarak Kocaelispor’a döndüm.

HADDİM DEĞİL AMA

Sakarya ile oynadığımız final öncesi, İzmitli olduğumuz için Mesut kardeşimle birlikte iki takım arasındaki rekabeti takıma aktardık. Sosyal medya da konuyu körükledi. Futbolcular da işin ciddiyetine vardı. Sakaryaspor’u da izlemiştik ve Hekimoğlu’nu yenersek, Sakarya maçı daha rahat olur diye düşündük. Sakaryaspor tecrübeliydi ancak tempo olarak daha ağırdı. Haddimi aşmak istemem ancak Sakarya maça kenar oyuncusuz çıktı. Benhur de ben de her topu aldığımızda beklerle bire bir kaldık ve işi bitirdik.

MUSTAFA HOCANIN PLANI

2. Lig şampiyonluğunun ardından kutlama yaptık ve ardından hiçbir yönetici ile görüşmem olmadı. Mustafa Reşit Akçay’ın oyun planı ile ilgili bir anlaşmazlığımız vardı. Benim bir oyun yapım var. Kapalı savunmalara karşı yeteneğimi konuşturup bir şeyler çıkarmaya çalışırım. Mustafa hoca ise tamamı ile kontra atağa yönelik bir oyun sistemini benimsiyor. Ben de gayret ettim ancak olmuyordu. Yönetim, hocanın beni istemediğini söyledi ve saygı duyduk. Profesyonellikte bunlar var. Ancak neden benden rahatsız olundu, şu anda bile yorum yapamıyorum.

SAKARYASPOR BENİ ÇOK İSTEDİ

Bandırma ile anlaştım. Kulüp Başkanı Onur Göçmez, ağabeyim gibidir. Çok güzel bir insan, çok da başarılı bir başkan. Orada da bir sıkıntım yoktu. 15 maçta süre aldım, bunun 9’u 11’deydi ama istediğim seviyede değildim ve başkandan müsaade istedim. Açıkçası tekrardan Kocaelispor’u bekledim. Bu süreç 20 gün kadar sürdü. Sakarya da beni istiyordu. Mustafa hoca ayrıldı, yine istemediler. Eyvallah dedim ve beni isteyen takıma, Sakaryaspor’a geldim.

AİLEM DE İSTEDİ

Çocuğum, eşim, annem, babam, kardeşlerim var. Aile kavramı benim için çok önemlidir ve Göztepe ile Bandırma’da oynarken bu ortamı çok özlüyordum. Adanaspor’a gitmeme nedenim de buydu. İzmit dışında pek mutlu olamadım. Sakaryaspor kararını almak kesinlikle kolay olmadı. İnanın her şeyi düşündük. Profesyonel anlamda önemli bir camiada tekrar şampiyonluk yaşamak, isminden bahsettirmek, belki orada da bir damga vurmak vardı. İzmit’e de yakındı. Ailem de buraya gelmemi istedi. Kocaelispor olmayınca böyle düşünmek durumunda kaldık.

İYİ Kİ DE GELMİŞİM

Karlı bir gündü. Sakarya’yı gelmemi istediler. Başiskele Yuvacık yüksek bir yerdir. Yolların sıkıntılı olduğunu söyledim. 10 dakika sonra yine aradılar “Biz geliyoruz seni alıyoruz” dediler. “Tamam” dedim. Bindik arabaya geldim. Zorlu süreçte beni burada sahiplendiler, hem taraftar hem de yönetim bana tüm kolaylıkları sağladı, arkamda durdu. Hiçbir problemim yaşamadı. Herkese teşekkür ederim. İyi ki de gelmişim. Buradan bir gün ayrılacağız ve ben de bu kulübün her zaman başarılı olmasını isteyeceğim.