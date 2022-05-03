CHP Kocaeli 12 ilçede bayramlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü tüm kademeleri ile Ramazan Bayramı’nın ilk günü 12 ilçe örgütüne yaptığı ziyaretlerde partililer ile bayramlaştı. CHP Kocaeli bayramlaşma geleneğini bozmayarak ilk olarak merkez ilçe İzmit’te buluştu. TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve eşi Betül Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Yönetimi, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönem il ve ilçe başkanları, milletvekilleri ve partinin önde gelen birçok ismi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve yönetiminin ev sahipliğinde bir araya geldi.

12 İLÇEDE PARTİLİLER BULUŞTU

İzmit İlçe buluşmasının ardından CHP’liler, annesi Melek Ekşi’yi kaybeden Yeni Cuma Cami Derneği Başkanı Yunus Ekşi’ye cenaze namazı öncesinde yaptıkları ziyaret ile taziyelerini iletti. Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı’nın koordinasyonunda 2 grup halinde 12 ilçede düzenlenen ziyaretlerde CHP Kocaeli ailesi hem bayramlaştı hem de yürütülen çalışmaları masaya yatırdı. Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, Gölcük İlçe Örgütü Başkanı Fikret Gürel, Kartepe İlçe Örgütü Başkanı Nilay Merttürk, Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Kandıra İlçe Örgütü Başkanı Gülay Eyisabuncular ve ilçe yönetimleri partililer ile PM üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve il yönetimini ağırladı. Kartepe ve Kandıra ziyaretlerine İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.

2 YILLIK ARANIN ARDINDAN

Derince İlçe Başkanı Elvan Sarım, Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, Dilovası İlçe Başkanı Gökalp Erenoğlu, Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek ve ilçe yönetimleri, partilileri ile CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimini ağırladı. Bayramlaşma programlarında partililere hitap eden Başkan Yıldızlı, 2 yıllık bir aradan sonra bayramlaşma ziyaretlerinde bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Yıldızlı, “Bayramlarda siyasetten uzak, barışı kardeşliği konuşmak, kırgınlıkları ortadan kaldırmak lazım. Çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Partililerimizin, hakka hukuka özgürlüğe demokrasiye susamış tüm bireylerin çalışmalara aktif bir şekilde katkı koyması, sahada halkın yanında olması gerekiyor” dedi.

81 BİN YENİ SEÇMENE ULAŞACAKLAR

Kocaeli’deki 81 bin yeni seçmene yönelik sürdürecekleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Yıldızlı, konuyla ilgili yapılan planlama içerisinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilimizdeki gençlerle buluşturacaklarını açıkladı. En fazla bir yıl en az altı ay içerisinde genel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Başkan Yıldızlı, “Kime dokunsak bin ah işitiyoruz. Emekli, esnaf bitmiş. Esnaf asetat kalemi ile artık fiyat güncelliyor. Öğrenciler bilet pahallığından evlerine gidemiyor. İşçiler açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor. Doktorlar, mühendisler ülkeyi terk ediyor. Bizler bu gidişatı değiştireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Kişiye değil, saraya değil, halkın ihtiyaçlarına göre yol haritamızı çizip gerçekleştireceğimiz tüm çalışmaları kapı kapı gezerek her yerde anlatacağız” dedi.

AYDEMİR AİLESİ VE BAŞKAN BIYIK’A ZİYARET

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun son meclis grup toplantısındaki konuşmasını hatırlatan Başkan Yıldızlı, “Genel başkanımız bu değişimi hep birlikte gerçekleştireceğimizi söyleyerek tüm yol arkadaşlarına ya bana katılın ya da yolumdan çekilin diye seslendi. Kocaeli için de bu geçerli. Demokrasiye susamış, hak hukuk ve adalet arayan herkes ile yol yürüyeceğiz. Halkımızın yanında yürüyeceğiz” açıklamasında bulundu. Başkan Yıldızlı, Dilovası ziyaretinde geçtiğimiz yıl geçirdiğ kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ilçe başkanı Kerem Aydemir’in aile evini ziyaret ederek ailesiyle bayramlaştı. Darıca programının ardından ise Başkan Yıldızlıi geçtiğimiz günlerde babası Hacı Ahmet Bıyık’ı kaybeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.