03 May 2022 - 10:52- Gündem G: 03 May 2022 - 10:55

Başkan Hürriyet, Makedonyalı hemşerileriyle bayramlaştı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Yaşatma Derneği’ni (KOMAG) ziyaret ederek hemşerilerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı
Başkan Hürriyet, Makedonyalı hemşerileriyle bayramlaştı mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde KOMAG’ı ziyaret ederek Başkan Nihat Hacıoğlu ve dernek üyeleri ile bayramlaştı. SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca, SARBAŞ İşletmelerden Sorumlu Müdür Nuri Top, Koordinatör Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, CHP İzmit İlçe Yöneticisi Nagip Çiçek’in de yer aldığı bayram ziyaretinde dernek üyeleri Başkan Hürriyet’i samimi bir şekilde karşıladı. 

“BENİM İÇİN GURUR KAYNAĞI”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Öncelikle bu derneğin bir üyesi ve bir evladınız olarak burada bulunmak benim için gurur kaynağı. Bütün değerli üyeleri ve hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Arkadaşlarımızla birlikte sizleri ziyaret ederek bayramınızı kutlamak istedik” 

BALKAN DERNEKLERİ YERLEŞKESİ

“Yakın zamanda derneklerimizin katkılarıyla birlikte Yenişehir Mahallesi’nde Balkan Dernekleri Yerleşkesi’ni hayata geçirdik. Burası bütün balkan derneklerimize birçok etkinliklerinde açık olacak. Bu yerleşke derneklerimizin tüm üyelerine açık. Cemiyetler, nişanlar, kınalar, yemekli toplantılar ve daha birçok etkinlik için kullanımda”

GÜLÜMSE KAFE GİBİ OLACAK

Burada aynı Yahya Kaptan’daki Gülümse Kafe gibi bir kafe hizmetine de başlayacağız. Hemşerilerimizin ihtiyacı olduğu her anda burayı kullanabilecek. Hem o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza bir sosyal alan oluşturmuş olacağız hem de göçmen derneklerimizin etkinliklerine ev sahipliği yapacağız. 

HIDIRELLEZ BİRLİKTE KUTLANACAK

Balkan Dernekleri Yerleşkesi’ndeki ilk ortak etkinliği de 5-6 Mayıs tarihlerinde Hıdırellez şenlikleriyle başlatacağız. Baharın gelişini, bolluk ve bereketin simgesini her birlikte kutlamak istiyoruz. Bütün derneklerle birlikte planlıyoruz. Güzel bir Hıdırellez şenliğini sizlerle birlikte yaşamayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Nihat Hacıoğlu da Balkan Dernekleri Yerleşkesi’ni İzmit’e kazandıran Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti. 

03 May 2022 - 10:52 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.270.810 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bordür parke taşı tamiri ve yapım işi ihale edilecek mask
Bordür parke taşı tamiri ve yapım işi ihale edilecek
Hazır rulo çim satın alınacak mask
Hazır rulo çim satın alınacak
KOTO’da bayram dışarıya taştı: Kocaeli iş dünyası KOTO’da hasret giderdi mask
KOTO’da bayram dışarıya taştı: Kocaeli iş dünyası KOTO’da hasret giderdi
Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'silahlı bayram kutlama' uyarısı mask
Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'silahlı bayram kutlama' uyarısı
Bakan Soylu bayram namazını Mehmetçikle kıldı mask
Bakan Soylu bayram namazını Mehmetçikle kıldı
İnşaat demiri satın alınacak mask
İnşaat demiri satın alınacak
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL