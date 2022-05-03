Başkan Hürriyet, Makedonyalı hemşerileriyle bayramlaştı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde KOMAG’ı ziyaret ederek Başkan Nihat Hacıoğlu ve dernek üyeleri ile bayramlaştı. SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca, SARBAŞ İşletmelerden Sorumlu Müdür Nuri Top, Koordinatör Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, CHP İzmit İlçe Yöneticisi Nagip Çiçek’in de yer aldığı bayram ziyaretinde dernek üyeleri Başkan Hürriyet’i samimi bir şekilde karşıladı.

“BENİM İÇİN GURUR KAYNAĞI”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Öncelikle bu derneğin bir üyesi ve bir evladınız olarak burada bulunmak benim için gurur kaynağı. Bütün değerli üyeleri ve hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Arkadaşlarımızla birlikte sizleri ziyaret ederek bayramınızı kutlamak istedik”

BALKAN DERNEKLERİ YERLEŞKESİ

“Yakın zamanda derneklerimizin katkılarıyla birlikte Yenişehir Mahallesi’nde Balkan Dernekleri Yerleşkesi’ni hayata geçirdik. Burası bütün balkan derneklerimize birçok etkinliklerinde açık olacak. Bu yerleşke derneklerimizin tüm üyelerine açık. Cemiyetler, nişanlar, kınalar, yemekli toplantılar ve daha birçok etkinlik için kullanımda”

GÜLÜMSE KAFE GİBİ OLACAK

Burada aynı Yahya Kaptan’daki Gülümse Kafe gibi bir kafe hizmetine de başlayacağız. Hemşerilerimizin ihtiyacı olduğu her anda burayı kullanabilecek. Hem o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza bir sosyal alan oluşturmuş olacağız hem de göçmen derneklerimizin etkinliklerine ev sahipliği yapacağız.

HIDIRELLEZ BİRLİKTE KUTLANACAK

Balkan Dernekleri Yerleşkesi’ndeki ilk ortak etkinliği de 5-6 Mayıs tarihlerinde Hıdırellez şenlikleriyle başlatacağız. Baharın gelişini, bolluk ve bereketin simgesini her birlikte kutlamak istiyoruz. Bütün derneklerle birlikte planlıyoruz. Güzel bir Hıdırellez şenliğini sizlerle birlikte yaşamayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Nihat Hacıoğlu da Balkan Dernekleri Yerleşkesi’ni İzmit’e kazandıran Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.