Ereğli Muhtarı Ali Yılmaz; Ereğli çalışmalarla çağ atladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Altınkemer ile Ereğli sahilini birleştirecek 5 km’lik yeni yolun 2,5 kilometresinde asfalt serim çalışmasını tamamladı. Sahilin 2,5 kilometresinde parke taşı çalışması yapılıyor. Ereğli sahil yolunda yapılan çalışmalarla, bayram öncesinde asfalt serimi bitirildi. Büyükşehir’e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ereğli Muhtarı Ali Yılmaz, ‘’Ereğli halkımız yapılan hizmetlerden çok memnun. Son çalışmalarla bir çağ, bir devir atladık’’ dedi.
BAYRAMA KADAR TAMAMLANDI
Ereğli sahilinde vatandaşların hoş vakit geçirmesi için 5 adet seyir terası, 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde manzara izleme terası, vatandaşların balık tutması için 5 adet balık tutma platformu yapıldı. Ereğli- Altınkemer projesi kapsamında yol genişletme ve araçlar tarafından kullanılacak 5 kilometre uzunluğundaki yol için asfalt serimi de Ramazan Bayramı öncesinde tamamlandı.
EREĞLİ BİR DEVİR ATLADI
Bu çalışmalar kapsamında 5 kilometrelik sahil yolu asfalt serimi çalışmaları sırasında Ereğli Muhtarı Ali Yılmaz yapılan çalışmaları değerlendirdi. Büyükşehir’in çalışmalarından çok memnun olduklarını dile getiren muhtar Yılmaz, “Mahallemizdeki çalışmaları dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın sayesinde Ereğli halkımız yapılan hizmetlerden çok memnun. Son çalışmalarla bir çağ bir devir atladık. Sahilimiz plajlarımızla, kumsalımızla ve yeni yapılan asfalt yollarımızla güzelleşti. İnsanlarımız sahilde yürürken her zaman duacı. Yapılan işlerden çok memnunuz Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir beye minnettarız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Habitat - Oymadığınız yer kalmadı... Yaptığınız doğa tahribatının haddi hesabı yok... Doğal oluşumların hepsini yok ettiniz... Bununla mı övünüyorsınuz....
Murat - Tarihi evlerin restore edilmesi deniz kenarinda turistik ruhsatlı birkaç balık restoranı olursa istanbul ve çevre illerden günübirlik turist akını olur. Bursa Tirilyeden çok daha güzel ve yakın oluşu büyük potansiyel. Türk dizi filmler için bile sahil kasabası olarak ilgi görür tüm ülkeye reklamı yapılır yeterki turizme olan bakış açısı değişsin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.