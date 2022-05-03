03 May 2022 - 11:05- Asayiş G: 03 May 2022 - 11:08

Alkollü sürücü kaza yaptı!

Gebze'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alkollü sürücü kaza yaptı! mask

Barış Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde M.S. idaresindeki 06 BU 3577 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki T.E. yönetimindeki 34 LD 5520 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü T.E.nin oğlu Y.E. yaralandı. Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü M.S'nin 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konularak 1823 lira idari para cezası uygulanan alkollü sürücü, polis merkezine götürüldü.

03 May 2022 - 11:05 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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