Alkollü sürücü kaza yaptı!

Barış Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde M.S. idaresindeki 06 BU 3577 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki T.E. yönetimindeki 34 LD 5520 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü T.E.nin oğlu Y.E. yaralandı. Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü M.S'nin 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konularak 1823 lira idari para cezası uygulanan alkollü sürücü, polis merkezine götürüldü.
# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli haber, kocaeli gazete haber, kocaeli flas haber, kocaeli manset, İzmit, kocaeli manset-haber, Kocaeli haberleri, Körfez, kocaeli gazeteleri, Darıca, Dilovası, Kocaeli Gazete, kocaeli guncel haberler, kocaeli son dakika, Gebze, Başiskele, son dakika haberleri, Gölcük, Kartepe, Çayırova, , kocaeli gündem, polis
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.