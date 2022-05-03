Kocaeli Merkez İzmit İlçe, Turgut Mah. 4282 Ada, 7 Parsel, Arsa vasıflı taşınmazın Tamamı 156,00 m2 olup borçlunun 5/6 satılacaktır. Parsel 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi olan imar uygulaması sonucu oluşan imar parselidir.
03 May 2022 - 11:46- Gündem Güncelleme: 03 May 2022 - 11:52
İzmit'te 156 m² arsa (5/6 hisseli) icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 156 m² arsa (5/6 hisseli) icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.