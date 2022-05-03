03 May 2022 - 11:49- Gündem G: 03 May 2022 - 11:51

Bordür parke taşı tamiri ve yapım işi ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bordür parke taşı tamiri ve yapım işi ihale edilecek

03 May 2022 - 11:49 - Gündem

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