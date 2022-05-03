03 May 2022 - 13:14- Spor G: 03 May 2022 - 13:16

Tehlikelerden birisi de bu!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Tehlikelerden birisi de bu! mask

Kocaelispor’un alt sıralardaki rakipleri ile oynadığı maç performansı adeta içler acısı. Yeşil siyahlılar düşme tehlikesi yaşayan takımlarla oynadığı 12 maçta sadece Bursaspor’u mağlup ederken kalan 11 maçın 3’ünde berabere kaldı, 8’ini ise kaybetti.

46 PUAN BİLE YETMEYEBİLİR!

Bilinen 50, bilinmeyen daha fazla bir maliyetle kurulan ancak maliyetle ürün arasında dağlar kadar farkın olduğu Kocaelispor bitime 3 maç kala düşme hattında yer alıyor. Sezon öncesinden beri yapılan bir dizi yanlışın yanında, inanılmaz bireysel hatalar, sakatlıklar ve hakemlerin etkisi bugünkü tabloyu beraberinde getirdi. Kocaelispor’un ligde kalması için 3 maçta en kötü 6 puan alması gerekiyor. Diğer maçların durumlarına göre 46 puan bile yetmeyebilir çünkü hesapta olunması gereken bir konu var. O da ikili, üçlü, hatta dörtlü averajlar.

ALTINORDU VE ADANA MAÇLARI HAYATİ!

Bu konuda Kocaelispor ligin en kötü takımı olarak öne çıkıyor. Yeşil siyahlılar Bursa, Keçiörengücü, Adana ve Altınordu’ya 3’er, Menemenspor, Gençlerbirliği ve Denizlispor’a 4’er, Boluspor’a da 6 puan verdi. Bu takımlar karşısında Kocaelispor çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 8 de yenilgi aldı. Olası puan eşitliğinde ikili, üçlü averajlara gidilirse yeşil siyahlıların karşısında çok iyi bir senaryo olmayacak. Kocaelispor kalan 3 maçın ikisini düşmeme mücadelesi veren Adana ve Altınordu ile sahasında oynayacak bu maçların değeri 3 puandan da değerli olacak.

KOCAELİSPOR’UN ALT SIRALARDAKİ TAKIMLARLA MAÇLARI

 

Kocaelispor – Menemenspor: 1-2

Menemenspor – Kocaelispor: 1-1

 

Kocaelispor – Bursaspor: 2-1

Bursaspor – Kocaelispor:  0-1

 

Altınordu – Kocaelispor:  3-2

Kocaelispor – Altınordu: (Bu pazar)

 

Boluspor – Kocaelispor:  2-0

Kocaelispor –Boluspor: 1-2

 

Kocaelispor – Gençlerbirliği: 1-2

Gençlerbirliği – Kocaelispor: 1-1

 

Denizlispor – Kocaelispor: 1-1

Kocaelispor – Denizlispor: 1-5

 

Adanaspor – Kocaelispor: 2-0

Kocaelispor – Adanaspor: (Son maç)

 

Toplam: 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi

 

Y, Y, Y, Y,Y, Y,Y,Y

B,B,B

G

03 May 2022 - 13:14 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.270.810 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Helal olsun sana Can Dede! mask
Helal olsun sana Can Dede!
Bundan kötüsü olamazdı! mask
Bundan kötüsü olamazdı!
Fırat Gül: “Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde” mask
Fırat Gül: “Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde”
Erzurum’a yenildik, ateşe düştük! “1-0” mask
Erzurum’a yenildik, ateşe düştük! “1-0”
Şampiyonlar ödüllendirildi mask
Şampiyonlar ödüllendirildi
KSMMMO başkan adayı Özcan Çakır, yönetimini iftarda tanıttı mask
KSMMMO başkan adayı Özcan Çakır, yönetimini iftarda tanıttı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL