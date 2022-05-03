Tehlikelerden birisi de bu!

Kocaelispor’un alt sıralardaki rakipleri ile oynadığı maç performansı adeta içler acısı. Yeşil siyahlılar düşme tehlikesi yaşayan takımlarla oynadığı 12 maçta sadece Bursaspor’u mağlup ederken kalan 11 maçın 3’ünde berabere kaldı, 8’ini ise kaybetti.

46 PUAN BİLE YETMEYEBİLİR!

Bilinen 50, bilinmeyen daha fazla bir maliyetle kurulan ancak maliyetle ürün arasında dağlar kadar farkın olduğu Kocaelispor bitime 3 maç kala düşme hattında yer alıyor. Sezon öncesinden beri yapılan bir dizi yanlışın yanında, inanılmaz bireysel hatalar, sakatlıklar ve hakemlerin etkisi bugünkü tabloyu beraberinde getirdi. Kocaelispor’un ligde kalması için 3 maçta en kötü 6 puan alması gerekiyor. Diğer maçların durumlarına göre 46 puan bile yetmeyebilir çünkü hesapta olunması gereken bir konu var. O da ikili, üçlü, hatta dörtlü averajlar.

ALTINORDU VE ADANA MAÇLARI HAYATİ!

Bu konuda Kocaelispor ligin en kötü takımı olarak öne çıkıyor. Yeşil siyahlılar Bursa, Keçiörengücü, Adana ve Altınordu’ya 3’er, Menemenspor, Gençlerbirliği ve Denizlispor’a 4’er, Boluspor’a da 6 puan verdi. Bu takımlar karşısında Kocaelispor çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 8 de yenilgi aldı. Olası puan eşitliğinde ikili, üçlü averajlara gidilirse yeşil siyahlıların karşısında çok iyi bir senaryo olmayacak. Kocaelispor kalan 3 maçın ikisini düşmeme mücadelesi veren Adana ve Altınordu ile sahasında oynayacak bu maçların değeri 3 puandan da değerli olacak.

KOCAELİSPOR’UN ALT SIRALARDAKİ TAKIMLARLA MAÇLARI

Kocaelispor – Menemenspor: 1-2

Menemenspor – Kocaelispor: 1-1

Kocaelispor – Bursaspor: 2-1

Bursaspor – Kocaelispor: 0-1

Altınordu – Kocaelispor: 3-2

Kocaelispor – Altınordu: (Bu pazar)

Boluspor – Kocaelispor: 2-0

Kocaelispor –Boluspor: 1-2

Kocaelispor – Gençlerbirliği: 1-2

Gençlerbirliği – Kocaelispor: 1-1

Denizlispor – Kocaelispor: 1-1

Kocaelispor – Denizlispor: 1-5

Adanaspor – Kocaelispor: 2-0

Kocaelispor – Adanaspor: (Son maç)

Toplam: 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi

Y, Y, Y, Y,Y, Y,Y,Y

B,B,B

G